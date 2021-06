Meghan Markle et le prince Harry invités au jubilé de platine de la reine

MEGHAN Markle et le prince Harry ont été invités aux célébrations du jubilé de platine de la reine en 2022.

Mais des questions subsistent quant à savoir si les membres de la famille royale en combat partageront une apparition sur un balcon public devant le palais de Buckingham.

Les membres de la famille royale assistent à un défilé aérien depuis le balcon du palais de Buckingham, 2018 Crédit : Getty – Contributeur

La reine a étendu un rameau d’olivier aux Sussex en les invitant à ses gigantesques célébrations du jubilé de platine en été.

Selon le Mail on Sunday, le duc et la duchesse prévoient d’assister au défilé officiel de l’anniversaire de la reine qui se déroulera sur quatre jours en juin prochain.

Mais on ne sait pas si Harry et Meghan apparaîtront sur le balcon avec le reste de la famille royale.

Les célébrations débuteront par une mise en scène complète de Trooping the Colour, le défilé de plus de 1 400 soldats qui marque l’anniversaire officiel de la reine.

Les Sussex ont l’intention de retourner au Royaume-Uni pour l’occasion spéciale.

Cependant, il n’est pas clair s’ils rejoindront d’autres Royals sur le balcon lors d’une démonstration publique d’unité lors du défilé aérien de la RAF – à la suite de Megxit et des nombreuses plaintes du couple au sujet de la famille.

Les assistants du palais envisagent de limiter le nombre de personnes sur le balcon pour n’inclure que les Royals en activité, et donc de rejeter les Sussex.

Les frères étaient très proches pendant des années, jusqu’à récemment Crédit : Getty

Une source a déclaré: « Le duc et la duchesse de Sussex ont été invités et je suis sûr que la reine a très hâte de les voir là-bas.

« Le moment du balcon sera décidé beaucoup plus près du temps.

« Mais il y a une limite au nombre de membres de la famille qui devraient y figurer, et j’aurais pensé que les Royals qui travaillent qui contribuent à la famille seraient plus haut sur la liste que les Sussex. »

La révélation intervient alors que les frères en conflit Harry et William auraient abandonné leur projet de prononcer des discours lors du dévoilement d’une statue de leur défunte maman, Diana, princesse de Galles.

Les pourparlers se poursuivent pour savoir si des déclarations séparées ou conjointes seront publiées le 1er juillet en relation avec l’événement du palais de Kensington.

Il vient comme:

Sa Majesté est en visite en Écosse cette semaine Crédit : AFP

La reine en visite en Écosse en 2019 Crédit : PA : Association de la presse

La reine se rendra en Écosse cette semaine alors que William et Harry devraient se tenir côte à côte pour le service commémoratif de Diana.

Sa Majesté visitera le pays pour la semaine royale du 28 juin au 1er juillet – pour célébrer la communauté écossaise, l’innovation et l’histoire.

Pendant ce temps, les princes ne s’offriront pas un rameau d’olivier avant de dévoiler la statue spécialement commandée de leur maman bien-aimée, affirme un ami.

Les amis communs des deux frères et sœurs ne croient pas qu’ils vont réparer leur rupture, bien qu’ils soient dans le même pays en même temps, selon le Sunday Times.

L’un d’eux a dit : » Ni l’un ni l’autre n’offrent un rameau d’olivier.

« Je crains que ce ne soit la même chose qu’aux funérailles du prince Philip, un signe de reconnaissance et c’est à peu près tout. »

Une autre source a admis s’inquiéter du fait que « le jour, il sera difficile de séparer la statue de l’occasion, qui est désormais chargée de toutes sortes de bagages indésirables ».

Mais un ami a prédit qu’il n’y aurait aucun signe de tension persistante entre les frères qui se battent le grand jour, quand « tout sera beau ».

Une porte-parole de Harry a confirmé que le duc était arrivé « en toute sécurité » dans sa résidence privée Frogmore Cottage près de la maison du château de Windsor de la reine.

Le palais de Kensington a confirmé que les frères royaux et la famille proche de Diana – qui seraient ses frères et sœurs – et d’autres personnes impliquées dans l’organisation de la statue assisteront à la cérémonie dans le Sunken Garden jeudi.

Une source royale a déclaré: « C’est un petit événement et un moment très personnel pour la famille.

« Les plans ont été réduits en raison des restrictions actuelles de Covid-19 et les dispositions médiatiques reflètent à la fois la taille et le ton de l’événement. »

Beaucoup pensent que William et Harry ont été la plus grande réussite de la princesse Diana Crédit : Getty Images

Les deux garçons qui ont touché le cœur de la nation en marchant derrière le cercueil de leur mère en 1997 Crédit : Getty Images