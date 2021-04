L’interview mémorable d’Oprah Winfrey avec le prince Harry et la duchesse Meghan était pleine de bombes, à tel point que leur franchise a étonné même l’icône de la télévision.

«J’ai été surpris», a déclaré Winfrey à la journaliste Nancy O’Dell, affirmant que cela l’avait impressionnée à quel point les deux étaient «à venir».

« Quoi? Vous allez là-bas? Vous allez tout le chemin », se souvient-elle en pensant, ajoutant qu’elle « n’avait aucune idée que cela aurait l’impact réverbérant que cela a eu et continue d’avoir. »

Au cours de l’interview, Harry et l’ancienne Meghan Markle ont partagé plusieurs anecdotes choquantes sur la raison pour laquelle ils ont décidé de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique, y compris Meghan se sentant suicidaire et ne pas obtenir l’aide qu’elle jugeait nécessaire du palais. , et quelqu’un (pas la reine ou le regretté prince Philip, expliqua plus tard Harry) s’inquiétant de la couleur de la peau du fils de Harry et Meghan.

Harry a également parlé de son père, le prince Charles, refusant de prendre ses appels, et a déclaré que lui et son frère le prince William avaient une relation « espacée » pour le moment.

Le palais de Buckingham a répondu deux jours après la diffusion de l’interview, dans un communiqué au nom de la reine Elizabeth II, affirmant que les accusations de racisme et de manque de soutien du couple étaient prises «très au sérieux» et seraient traitées par la famille royale «en privé».

« Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. Les problèmes soulevés, en particulier celui de la race, sont préoccupants », lit-on dans le communiqué. « Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront abordés par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés. »

Winfrey a déclaré qu’elle n’avait pas parlé en personne à Harry ou à Meghan avant l’interview, mais qu’elle leur avait envoyé un SMS sur leurs propres intentions.

«Notre intention commune était la vérité», a-t-elle déclaré. « Ils voulaient pouvoir raconter leur histoire et la raconter d’une manière qui leur permette d’être aussi honnête que possible. »

Beaucoup de « temps, d’efforts et d’énergie » ont été consacrés à s’assurer qu’aucun détail de l’interview de plus de 3 heures n’a été divulgué avant sa diffusion le 7 mars, a-t-elle ajouté.

« C’était vraiment important pour moi que ce que nous avons mis là-bas dans le monde soit mis au monde au moment où tout le monde pouvait le voir et que les choses ne fuyaient pas et que les choses n’étaient pas mal interprétées avant que l’interview réelle ne se produise, » elle a dit. « Je me suis levé et j’ai dit à l’équipage: ‘Nous savons tous ce qui a été dit ici et à quel point il est important d’avoir une confiance envers les gens qui viennent de partager ça alors j’espère que vous ne sortirez pas tous dans le monde et ne partagerez pas ce qui s’est passé ici. Et personne ne l’a fait. «

Contributeur: Maria Puente