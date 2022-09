Meghan Markle et le prince Harry hués et qualifiés de “faux membres de la famille royale” par la foule lors de la mini-tournée “moi moi moi”

MEGHAN Markle et le prince Harry ont été hués et qualifiés de “faux membres de la famille royale” lors de la première étape de leur mini-tournée “moi moi moi”.

Le duc et la duchesse de Sussex ont rencontré des anti-fans hier soir en arrivant à la première adresse de Meghan au Royaume-Uni depuis qu’elle a quitté ses fonctions royales il y a deux ans.

Le prince Harry et Meghan Markle ont été hués devant le Bridgewater Hall de Manchester Crédit : Splash

Un manifestant devant le centre de conférence de Manchester où Meghan parlait hier soir Crédit : Paul Edwards

Meghan s’est mentionnée 54 fois dans son discours de sept minutes

Les manifestants se sont rassemblés devant le One Young World alors qu’ils étaient conduits à 200 mètres d’un hôtel à 500 £ par chambre au gala des jeunes au Bridgewater Hall de Manchester.

Alors qu’ils sortaient de leur voiture, les spectateurs ont hué et agité des pancartes anti-royales au couple.

Un manifestant a été vu tenant une pancarte indiquant : « FO Harry and Me-Gain Fake Royals ».

Et une femme a accusé Meghan d’être une “menteuse et une hypocrite” et de lancer une “attaque” contre la famille royale.

Janet, de Manchester, a déclaré : « C’est une fausse humanitaire et une fausse féministe.

“C’est une ascension sociale … ​​elle pensait qu’elle pourrait être une célébrité dans la famille royale et c’est la femme la plus toxique et la plus source de division dont j’ai jamais entendu parler de ma vie.”

“La reine est sur le trône depuis 70 ans et elle a dû supporter tous ces problèmes. Meghan a utilisé toutes les cartes possibles pour le racisme, la santé mentale, le féminisme. Ce n’est pas une féministe, c’est juste une hypocrite.

Une autre manifestante a ajouté : « C’était étrange que tout le discours parle d’elle-même. Mais c’est Meghan.

“Nous l’avons regardé et n’avons aucune idée de ce qu’est réellement l’organisme de bienfaisance.”

Meghan, 41 ans, s’est référencée 54 fois dans le discours de sept minutes.

Son discours a été qualifié d’absurde par Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine.

Elle a dit : « Je ne peux pas visualiser ou comprendre comment les 2 000 jeunes ont compris un mot de ce dont elle parlait.

« Cela n’avait aucun sens. Tout était à propos d’elle et tout se rapportait à elle-même.

« Je ne pense pas qu’elle savait de quoi elle parlait.

“C’était juste” moi, moi, moi “et se louant.”

Les Sussex, qui ont été critiqués pour avoir utilisé des jets privés énergivores, ont pris le train de Londres Euston à Manchester hier après-midi.

La police du Grand Manchester a déclaré que la sécurité du couple serait payée en privé, mais plusieurs agents étaient là la nuit dernière.

Il s’agissait du premier discours de Meghan au Royaume-Uni depuis le Megxit en mars 2020.

Meghan et Harry ont pris l’avion pour le Royaume-Uni depuis la Californie samedi et ont séjourné à Windsor au Frogmore Cottage – à deux pas du frère de Harry, William, et de sa femme Kate, qui ont emménagé à Adelaide Cottage.

Meghan a suscité la controverse avec des interviews récentes, dont une où elle a affirmé qu’elle avait été comparée à Nelson Mandela.

Le couple sera à Düsseldorf aujourd’hui pour marquer un an avant les Jeux Invictus de Harry.