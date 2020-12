Quelques jours avant de sonner pour leur premier Noël en tant que résidents de Californie, Meghan Markle et Prince Harry ont été aperçus à Beverly Hills le dimanche 20 décembre.

La duchesse et le duc de Sussex étaient emmitouflés dans des vêtements d’hiver confortables tout en semblant faire des courses dans la ville. À un moment donné dans l’après-midi, ils sont entrés dans un grand bâtiment qui abrite plusieurs entreprises, y compris un spa médical populaire.

Les deux portaient des masques noirs, qui correspondaient à l’ensemble sombre de Meghan composé de pantalons noirs, d’un haut noir, de lunettes de soleil et d’un bonnet porté avec des bottes hauteur genou et une parka en laine marron de J Crew. Harry était décontracté dans un t-shirt gris, un jean, des baskets et une casquette de baseball.

Ils semblent avoir quitté leur fils de 19 mois Archie Harrison à la maison dans leur manoir de plusieurs millions de dollars à Montecito, en Californie. Comme le représentant de la famille royale l’a dit à E! Nouvelles de l’été, « Ils se sont installés dans l’intimité tranquille de leur communauté depuis leur arrivée. »