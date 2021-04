Meghan Markle et le prince Harry «  font de tout un coup de pub  » pour «  leur donner une belle apparence sur les réseaux sociaux  »

MEGHAN Markle et le prince Harry « font de tout un coup de pub » afin de les faire « bien paraître sur les réseaux sociaux », affirme un expert royal.

Cela vient après qu’un porte-parole des Sussex a confirmé hier que le couple avait «félicité en privé» les Cambridges pour leur mariage de 10 ans.

Meghan et Harry font de tout un coup de pub, il a été prétendu

Mais les experts ont qualifié la paire d ‘«hypocrite» pour avoir continué à divulguer leur correspondance privée dans le but de faire de tout un «coup de publicité».

Le «coup de gueule» rusé était aussi de faire paraître les Sussex devant leurs fans américains sur les réseaux sociaux, a-t-on affirmé.

Angela Levin, qui a déjà critiqué Meghan et Harry, a déclaré au Sun Online: « Harry et Meghan sont bien sûr hypocrites, en informant toujours les médias.

«Tout ce qu’ils font, ils ressentent le besoin d’en faire un coup de pub.

«Leur choix était de l’envoyer en privé, mais tout le monde doit savoir à quel point ils sont bons en le faisant connaître à travers leur immense groupe de relations publiques.

ROYAL RIFT

«Je pense que la raison pour laquelle il est très difficile pour William et Kate de leur faire confiance est que Harry et Meghan commentent des déclarations importantes sur la construction de ponts entre les deux couples pour les faire bien paraître sur les réseaux sociaux américains.

« Je pense que William et Kate ne se demandent pas s’ils leur souhaitent un joyeux anniversaire ou non – mais ils doivent parler des choses qui comptent vraiment.

« Ils doivent se parler en toute confiance et en privé afin de pouvoir se faire confiance et essayer de faire amende honorable face à cet immense gouffre qui les sépare. »

Et d’autres experts se sont demandé aujourd’hui pourquoi les Sussex n’avaient pas fait de message public – comme tous les autres membres de la famille royale.

Phil Dampier, auteur de Royally Suited: Harry et Meghan dans leurs propres mots, a déclaré: «La reine et le prince Charles ont adressé leurs messages de félicitations à William et Kate pour leur dixième anniversaire en public, alors pourquoi Harry et Meghan ne l’ont-ils pas fait?

« Au lieu de cela, ils se sont appuyés sur leurs porte-parole pour divulguer le fait qu’ils avaient envoyé un message, le faisant paraître manipulé et artificiel. »

Pendant ce temps, on dit que Meghan et Harry «se sentent en concurrence féroce» avec Kate et William qui «veulent juste vivre leur vie».

MEGA-SHOW

Mme Levin a déclaré: «Je pense que Meghan et Harry sentent qu’ils contrôlent toujours le récit et qu’ils se sentent en concurrence féroce – comme une bataille – avec les Cambridges.

« Mais les sages Kate et William essaient juste de vivre leur vie. »

Cela survient alors que les discussions d’Harry avec William et Charles étaient «très tendues» et n’étaient qu’un «mouvement d’ouverture» pour guérir la fracture royale, selon les experts.

Plus tôt ce mois-ci, le prince Harry et William ont partagé une conversation privée tout en s’éloignant des funérailles émotionnelles du prince Philip.

Les retrouvailles tendres entre les frères étaient la première fois qu’ils se voyaient face à face depuis plus d’un an après qu’Harry ait quitté le Royaume-Uni.

Et le duc de Sussex aurait écrit au prince Charles une note «profondément personnelle» avant son retour au Royaume-Uni.

Mais l’auteur royal Phil Dampier pense que ces actions n’étaient qu’une «première étape» et il y a beaucoup de travail à faire.