Meghan Markle et le prince Harry finiront mal, il s’ennuiera ou elle aimera un autre mec, dit Donald Trump

DONALD Trump prédit que le mariage de Meghan et Harry “se terminera mal” obligeant le duc à retourner à Londres “sur ses mains et ses genoux”.

L’ex-président a fustigé la relation de haut niveau du couple lors d’une rencontre avec Piers Morgan dans son interview exclusive sur TalkTV.

Trump prédit que le mariage des Sussex se terminera bientôt de manière explosive Crédit : La Méga Agence

L’interview de 75 minutes sera diffusée sur TalkTV lundi à 20h. Crédit : Talk TV

Il a suggéré qu’il y avait une bombe à retardement sur leur mariage de quatre ans qui, selon lui, éclatera lorsque “Harry décidera qu’il en a assez d’être dirigé”.

M. Trump a même suggéré que Meghan pourrait quitter Harry “quand elle décidera qu’elle aime mieux un autre gars”.

L’interview exclusive mondiale, diffusée lundi soir sur Talk TV, couvrira tout, du couple royal à Piers quittant GMB et au tyran russe Vladimir Poutine.

DT: Je ne suis pas fan de Meghan, et je ne l’étais pas depuis le début.

Le pauvre Harry est mené par son nez. Et je pense qu’il est gênant. Et je pense que lorsqu’elle parlait mal de la famille royale, mais en particulier de la reine, vous savez, j’ai rencontré la reine. C’était censé durer 20 minutes.

PM: Je t’ai vu juste après que tu l’ai vu.

DT: À droite. C’était censé être juste une réunion rapide. Et c’était magnifique. La pompe et la cérémonie, personne ne le fait comme les Anglais, je ne sais pas ce que c’est. Mais personne ne le fait.

PM: Nous avons un certain style.

DT: Mais je l’ai rencontrée et cela s’est avéré être plus d’une heure, essentiellement, parce qu’elle m’aimait bien et je l’aimais bien et elle l’a fait savoir. Elle m’a aimé et je l’ai fait savoir.

PM: J’ai entendu d’autres membres de la famille royale me dire qu’ils appréciaient votre compagnie.

DT: On s’est bien amusés et puis ils ont honoré les Etats-Unis mais ils m’ont honoré ce soir là qui est vraiment l’honneur du pays, et c’était au top niveau. Et je me suis assis à côté d’elle et nous avons parlé toute la nuit. Et quelqu’un a dit, nous ne l’avons jamais vue autant sourire. Nous avons passé un bon moment. Elle riait et souriait. Ils ont dit qu’ils ne l’avaient jamais vue passer un si bon moment à un dîner d’État. Tu sais, normalement ils sont un peu ennuyeux. D’accord, ce n’était pas ennuyeux.

PM: Vous savez, voici mon problème avec elle. Je pense qu’ils ont quitté le pays, ils ont quitté le devoir royal, ils vivent dans le luxe et la Californie. Ils veulent utiliser leurs titres royaux pour les exploiter pour un gain financier massif. Sans aucun des devoirs qui accompagnent les titres royaux. Je ne pense pas que tu puisses avoir ton gâteau royal et le manger. C’est mon argument à ce sujet.

DT: Alors je veux savoir ce qui va se passer quand Harry décidera qu’il en a assez d’être dirigé. Ou peut-être quand elle décide qu’elle aime mieux un autre gars. Je veux savoir ce qui va se passer quand ça se terminera, d’accord.

PM: Tu penses que ça va finir ?

DT: Je le fais. J’ai été un très bon prédicteur, comme vous le savez. J’ai presque tout prédit. Ça finira et ça finira mal. Et je me demande si Harry va retourner sur ses mains et ses genoux dans la belle ville de Londres et dire, s’il vous plaît. Vous savez, je pense que Harry a été conduit sur une voie.

PM: Quand j’ai entendu qu’il n’irait pas au mémorial du prince Philip…

DT: Terrible…

PM: Je ne pouvais pas croire qu’il n’irait pas à ça. Il était au Super Bowl. Il était à un rodéo du Texas. Mais il n’a pas trouvé le temps de monter dans un avion.

DT: C’était une chose terrible, beaucoup de choses terribles qui auraient pu être, comme vous l’avez mentionné, qui, qui auraient pu être les pires de toutes, parce qu’il était, vous savez, comme elle. C’était aussi un dur à cuire. Je me souviens qu’il y a des années, le prince Philip est venu à New York et nous étions à l’hôtel Plaza. Et il y avait beaucoup de gens qui voulaient le rencontrer.

Et nous prenions tous une photo avec lui. Beaucoup de gens et de photographes ont dit, je n’oublierai jamais ça. Il était dur. Le photographe a dit, s’il vous plaît, reculez, nous étions environ 30.

Et il a dit : ‘Non, tu recules’. Et c’était simple. J’ai dit, c’est plutôt bien. Tu sais, ce gars est dur.

PM: Quand il est mort. Je pense que ce fut un moment dévastateur pour la reine.

DT: Je pense qu’ils avaient une excellente relation. Mais c’était un gars fort et il n’oublie jamais un petit moment, n’est-ce pas ? Et il a juste dit : ‘Non, tu recules’. Et il ne l’a pas dit d’une manière gentille. Parce que le photographe poussait tout le monde un peu bêtement. Mais j’ai pensé que c’était terrible quand Harry n’allait pas au mémorial du prince Philip. Oui, je pense que la situation de Harry va se dérouler d’une manière très différente.

PM: Si vous étiez la reine, est-ce au stade actuel, retireriez-vous leurs titres royaux ?

DT: Je voudrais. La seule chose sur laquelle je ne suis pas d’accord avec la reine, probablement l’une des seules choses, c’est que je pense qu’elle aurait dû dire, si c’est votre choix, très bien. Mais vous n’avez plus de titres, vous savez, et franchement, ne venez pas là où vous êtes juste, car sa loyauté va au pays. Elle l’a dit plusieurs fois. Sa loyauté va au pays. Et je pense qu’il a été si irrespectueux envers le pays, et c’est un grand pays. Je possède beaucoup de choses là-bas. Je possède un endroit qui s’appelle Turnberry et à Aberdeen je possède et, je veux dire que nous avons Aberdeen est magnifique la capitale pétrolière de l’Europe et je possède des choses là-bas et j’aime ce pays. C’est incroyable, en Ecosse, j’adore Turnberry, j’adore ce que j’ai fait là-bas. J’ai construit des choses là-bas.

DT: Harry est fouetté. Connaissez-vous l’expression?

PM: Je suis familier avec la phrase.

DT: Je n’utiliserai pas l’expression complète mais Harry est fouetté comme personne que je pense avoir jamais vu.

PM: L’homme le plus fouetté du monde.

DT: Je sais pas, ça va être gros, mais c’est un homme fouetté.

PM: Parlons de la censure. Mon émission s’appelle Piers Morgan Uncensored. D’accord. Vous aimez le titre.

DT: Je l’aime bien. Oui, beaucoup. Je te connais très bien.

PM: Vous me connaissez depuis longtemps.

DT: C’est un bon titre. Je ne pense pas que tu puisses l’éviter. Non. C’est donc un titre exact. Je ne pense pas que s’ils vous ont dit de bien vous comporter, vous ne pouvez pas, donc c’est probablement un titre très précis.

PM: J’ai choisi ce titre parce que j’ai perdu mon dernier emploi.

DT: Oui j’ai vu ça.

PM: L’émission Good Morning Britain.

DT: Je pensais que tu avais réagi de manière excessive.

PM: Eh bien, je vais vous dire ce qui s’est passé.

DT: Le mec le mec était un connard…

PM: Ce n’était pas vraiment à propos du débrayage alors voici ce qui s’est passé…

DT: Vous l’avez fait à son sujet.

PM: Vous avez raison. Mais voici ce qui s’est passé. J’ai donc regardé l’interview d’Oprah Winfrey avec Meghan et Harry, et je suis en colère en la regardant.

DT: Et tu avais raison d’être.

PM: Je pensais que les attaques contre la famille royale étaient honteuses.

DT: Je suis d’accord.

PM: Et sans fondement.

DT: Soit dit en passant, je suis d’accord avec vous. Je suis un grand fan de la reine.

PM: Alors laissez-moi vous demander ce que vous auriez fait et alors, il s’avère que Meghan Markle écrit à mon patron, à ITV et exige essentiellement ma tête sur une assiette. Et le lendemain, me dit-on, je dois soit m’excuser de ne pas l’avoir crue. Même s’il était clair qu’elle ne disait pas la vérité. Ou j’ai dû perdre mon emploi. Maintenant qu’auriez-vous fait ?

DT: Je serais parti mais je n’aurais pas attaqué le météorologue. Il n’en valait pas la peine.

PM: Je ne l’ai pas attaqué, j’ai quitté la pièce.

DT: Non, vous l’avez attaqué. Il t’a attaqué et j’aurais réagi différemment, mais ça va.

PM: Voudriez-vous? Je te connais depuis longtemps. Auriez-vous présenté des excuses dans cette situation ?

DT: Eh bien, je pensais que tu avais raison à propos de la chose. Je n’ai juste pas aimé la façon dont tu l’as géré. Est-ce OK?

PM: Je pense que tu ne te trompes pas, je n’aurais pas dû partir.

DT: Je ne sais pas si tu vas laisser ça sur ton entretien.

PM: Nous allons le laisser dans l’interview.

DT: Ok, je veux dire, je ne veux pas t’insulter.

PM : L’émission s’appelle Piers Morgan Uncensored. Vous avez le droit d’avoir votre opinion.

L’interview de 75 minutes sera diffusée lors de l’émission de lancement de Piers Uncensored sur TalkTV lundi à 20 heures.