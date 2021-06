MEGHAN Markle et le prince Harry ont établi un dossier de 30 PAGES justifiant leur traitement au personnel suite aux allégations d’intimidation, a-t-on dit.

Pendant ce temps, des amis proches du prince Harry auraient admis que « Meghan peut être un cauchemar à 500% », avec ses « RP sans fin ».

La paire a rédigé une justification de 30 pages de leur traitement du personnel, a-t-on dit Crédit : AFP

Le personnel a déposé des plaintes pour intimidation contre Meghan et Harry Crédit : Splash

Selon Robert Lacey écrivant dans le Mail, Meghan et Harry ont rédigé un dossier de 30 pages pour justifier leur traitement du personnel – les armant contre les allégations d’intimidation à la bombe.

Leurs justifications expliqueraient en détail pourquoi ils se sont séparés de certains membres du personnel.

Et une source du Palais a déclaré qu’il n’y aurait pas de commentaire public car les problèmes d’intimidation font l’objet d’une enquête.

Ils ont ajouté: « Cela prendra autant de temps que cela prendra. »

Selon l’historien Lacey, le duc de Cambridge était « instantanément furieux » après avoir découvert un « dossier de détresse » compilé par le chef des communications du palais de Kensington, Jason Knauf.

Dans la nouvelle édition du livre explosif Battle of Brothers, Lacey affirme que les membres du personnel se sont sentis « humiliés » par la duchesse de Sussex, Harry aurait également été critiqué par des assistants.

Un courtisan du palais a rappelé dans le livre : « J’ai entendu une conversation entre Harry et l’un de ses principaux collaborateurs. Harry criait dans le téléphone. »

Lacey affirme dans son livre que William était « consterné » par les allégations et pour lui, cela aurait clarifié que « Meghan était fondamentalement hostile au système royal ».

« Le prince William est devenu fou quand il a entendu le » dossier de détresse « que Knauf avait rassemblé », dit le livre.

LA CARTE EST MARQUÉE

William aurait été « instantanément furieux », les affirmations étant en contradiction avec le traitement « paternaliste » de son propre personnel et celui de Kate, selon le livre.

Les choses ont atteint leur paroxysme lorsque Jason Knauf, qui travaillait dans les communications pour les Cambridges et les Sussex, a soumis un e-mail officiel en octobre 2018 alléguant que Meghan avait intimidé le personnel.

Meghan nie farouchement les allégations – et un porte-parole pour elle et Harry a déclaré qu’elle avait été victime d’une campagne de diffamation calculée.

Cependant, après que William ait entendu les allégations, il a immédiatement appelé Harry et le couple a eu une « confrontation féroce et amère », selon Lacey.

Les allégations, que les Sussex nient, font actuellement l’objet d’une enquête par un cabinet d’avocats tiers rédigé par Buckingham Palace.

Le mois dernier, Knauf a quitté son poste de PDG de la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge après sept ans de service pour des « raisons personnelles ».

Les allégations de bombe surviennent alors que Harry se prépare à rentrer chez lui et à voir son frère pour la première fois depuis les funérailles de leur grand-père.

Les frères doivent se voir pour le dévoilement d’une statue dédiée à leur défunte mère, la princesse Diana.

Kate Middleton est prête à aider William et Harry à faire front commun lorsque le mémorial de Diana sera révélé le 1er juillet.

William et Harry en guerre ont appelé à une trêve pour le dévoilement de la statue – mais seraient plus éloignés que jamais après que Harry et Meghan aient fait une série d’allégations cinglantes sur la famille royale.

La duchesse de Cambridge devrait intervenir et agir à nouveau en tant que pacificateur entre les frères à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana.