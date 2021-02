Meghan Markle et le prince Harry envoient leur soutien au refuge pour femmes du Texas

Prince Harry et Meghan Markle envoient du soutien au Texas.

Selon un tweeter partagé par le Genesis Women’s Shelter & Support à Dallas, le duc et la duchesse de Sussex ont fait un don pour aider à réparer ses installations considérablement endommagées par les récentes tempêtes hivernales. En plus d’assurer la sécurité, le refuge offre des conseils et des services d’experts aux femmes et aux enfants qui ont été victimes de violence domestique.

« Aujourd’hui, nous avons appris que la nouvelle des dommages que nous avons subis de la tempête hivernale Uri a atteint le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex », a tweeté l’organisation le 21 février. « Par le biais de leur fondation à but non lucratif Archewell, ils nous soutiennent. en remplaçant le toit de notre complexe d’appartements de transition et en nous aidant également à répondre à nos besoins immédiats. Merci, Fondation Archewell. «

Jan Langbein, PDG de Genesis Women’s Shelter & Support, a également remercié le couple pour son aide. « Non seulement ce don répondra à nos besoins critiques », a-t-elle déclaré dans un communiqué obtenu par E! News, « il braque les projecteurs internationaux sur la violence contre les femmes et les enfants, faisant savoir aux survivants qu’ils ne sont pas seuls ».