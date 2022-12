Meghan Markle et le prince Harry emmènent New York : ce qu’il faut savoir sur leur visite

Le prince Harry et Meghan Markle ont atterri à New York lundi après-midi, avant une apparition prévue au gala des Ripple of Hope Awards mardi soir.

Le couple s’est envolé pour la Grosse Pomme depuis la Californie dans un jet privé. Des photos du duc et de la duchesse de Sussex montrent leur arrivée à l’aéroport international John F. Kennedy.

Le prince était vêtu d’une chemise boutonnée blanche, tandis que Markle restait simple dans une robe noire accessoirisée de lunettes de soleil noires.

Le prince Harry et Markle reçoivent le prix Ripple of Hope.

Qu’est-ce que le prix Ripple of Hope ?

Le prix Ripple of Hope est décerné par l’organisation Robert F. Kennedy Human Rights depuis près de 50 ans. Selon le site Web de l’organisation, le prix est décerné aux dirigeants d’honneur du “gouvernement, des affaires, de la défense des droits et du divertissement” qui se sont engagés dans le “changement social”.

“À la tête de grandes entreprises, les lauréats de cette année ont donné la priorité à l’équité, à l’inclusivité et à la durabilité sur le lieu de travail et dans le monde.”

Pourquoi Meghan Markle et le prince Harry sont-ils honorés ?

Harry et Markle ont été choisis pour recevoir le prix de la fondation Robert F. Kennedy en “reconnaissance de leur travail sur la justice raciale, la santé mentale et d’autres initiatives d’impact social par le biais de leur fondation Archewell”, a déclaré un communiqué de presse de l’organisation des droits de l’homme.

“Lorsque le duc et la duchesse ont accepté notre invitation de lauréat en mars, nous étions ravis. Le couple s’est toujours démarqué par sa volonté de s’exprimer et de changer le discours sur la justice raciale et la santé mentale dans le monde”, Kerry Kennedy, président de Robert F.Kennedy Human Rights et la fille de Robert F. Kennedy, a déclaré dans un communiqué.

Elle a poursuivi: “Ils incarnent le type de courage moral que mon père appelait autrefois” la seule qualité essentielle et vitale pour ceux qui cherchent à changer un monde qui cède le plus douloureusement au changement “.”

Qui sera là?

Parmi les autres personnes honorées lors de l’événement de mardi figurent le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le fondateur d’Invenergy Michael Polsky, le PDG de Bank of America Brian Moynihan et le co-fondateur de Siris Frank Baker.

La star de la NBA, Bill Russell, sera honorée à titre posthume. Le militant des droits civiques est décédé en juillet.

Alec Baldwin sera également présent et sera le maître de cérémonie de l’événement.

Meghan Markle et le prince Harry détournent-ils l’attention de la famille royale qui travaille ?

Au cours des deux dernières semaines, le prince Harry et Markle ont apparemment rivalisé avec le prince William et Kate Middleton pour attirer l’attention des médias. Jeudi, Netflix a publié la première bande-annonce pour son prochain documentaire en six parties sur le duc et la duchesse de Sussex intitulé “Harry & Meghan”. Il promet de faire la lumière sur les difficultés que le couple a endurées sous les projecteurs royaux.

“Personne ne voit ce qui se passe à huis clos”, a déclaré Harry pendant la bande-annonce. “J’ai dû faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille.”

“Lorsque les enjeux sont si élevés, n’est-il pas plus logique d’entendre notre histoire de notre part?” Markle a demandé.

Pour certains, il semblait que le prince Harry et Markle travaillaient pour “éclipser” le duc et la duchesse de Galles.

L’auteur royal Omid Scobie a inventé les docuseries du géant du streaming le “spectacle de mi-temps” du “Super Bowl” de William en Amérique. Le prince William et Middleton ont passé trois jours à Boston la semaine dernière pour la cérémonie du prix Earthshot. C’était leur premier voyage aux États-Unis en huit ans.

“Il est indéniable que la bande-annonce a été correctement abandonnée à ce moment-là pour potentiellement éclipser la visite de William et Kate en Amérique et mettre en quelque sorte l’accent sur les Sussex”, a déclaré Kerene Barefield à Fox News Digital. Barefield est producteur exécutif pour Véritable télévision royale, qui a récemment lancé un documentaire intitulé “Prince William: Duty Calls”, explorant comment le père de trois enfants, qui est le premier à accéder au trône, se prépare à devenir roi.

“Cela donne définitivement envie de regarder la série Netflix”, a-t-elle partagé. “Il vous montre les hauts et les bas, les photos personnelles – il dit tout en une minute… Mais pour moi, je trouve que c’est assez triste de le sortir maintenant alors que Kate et William font un travail très important en termes de sensibilisation pour sauver notre planète.”

