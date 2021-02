Meghan Markle et le prince Harry disent qu’ils attendent un deuxième enfant

Meghan Markle attend son deuxième bébé avec le prince Harry, a confirmé un porte-parole du couple.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui résident actuellement en Californie, se préparent à accueillir un frère ou une sœur pour leur jeune fils Archie plus tard cette année.

Un porte-parole de Meghan et Harry a déclaré: « Nous pouvons confirmer qu’Archie va être un grand frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant.

Le couple a partagé son annonce – à juste titre le jour de la Saint-Valentin – en publiant une image en noir et blanc de Harry posant sa main sur la tête de Meghan alors qu’elle était allongée sur ses genoux sous un arbre.

« La photo du duc et de la duchesse a été prise par l’ami de longue date du couple, Misan Harriman. Quelle merveilleuse nouvelle pour les Sussex !! ‘ a ajouté leur porte-parole.

La bonne nouvelle survient quelques mois seulement après que Meghan, 39 ans, ait révélé qu’elle avait perdu son deuxième enfant à la suite d’une fausse couche dans un article du New York Times.

Il est également arrivé à l’occasion du 37e anniversaire de l’annonce par la mère de Harry, la princesse Diana, qu’elle était enceinte de lui le jour de la Saint-Valentin en 1984.

Harry et Meghan ont choqué le monde l’année dernière lorsqu’ils ont démissionné de leurs fonctions de membres de la famille royale et ont annoncé qu’ils déménageaient en Amérique du Nord avec le bébé Archie, qui aura deux ans en mai.

Le couple s’est accroupi dans un vaste manoir de neuf chambres à Montecito qu’il a acheté pour 14,65 millions de dollars en juin dernier.

Leur annonce de bébé est survenue quelques jours à peine après que la cousine de Harry, la princesse Eugénie, ait accueilli un petit garçon le 9 février.

Meghan et Harry auraient envoyé leurs félicitations à Eugénie en privé, tout en gardant secrète leur propre famille grandissante.

Le sexe du deuxième bébé du couple, ainsi que la date d’accouchement, restent incertains.

Meghan a recyclé une robe Carolina Herrera réalisée lors de sa première grossesse pour la photo de l’annonce de naissance.

Harriman, le photographe, a tweeté l’image et a écrit: « Meg, j’étais là à votre mariage pour assister au début de cette histoire d’amour, et mon ami, je suis honoré de la capturer grandir. Félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour cette joyeuse nouvelle!

Meghan et Harry ont accueilli leur premier enfant Archie (photo) en mai 2019

Meghan a parlé de son dévouement envers sa famille dans une interview pour Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Summit l’automne dernier.

«Tout ce que je fais est pour Archie, notre fils. Peut-être que de l’extérieur, cela pourrait sembler risqué », a-t-elle déclaré.

«Mais… si vous vivez une vie authentique, je ne sais même pas si vous la définiriez plus comme un risque. Faites ce qui est juste.

Elle a fait ces commentaires en référence apparente à sa décision explosive de démissionner de ses fonctions royales – une décision qui a stupéfié la famille de Harry.

Bien qu’Archie soit né dans la patrie d’Harry, on ne sait pas encore où le couple envisage d’avoir son deuxième enfant.

Bien qu'Archie soit né dans la patrie d'Harry, on ne sait pas encore où le couple envisage d'avoir son deuxième enfant.

Harry et Meghan ont cherché à garder Archie hors de la vue du public pour la plupart depuis leur déménagement en Californie, ne publiant que quelques photos de lui pendant des vacances telles que son anniversaire.

Mais les parents n’ont pas hésité à la joie qu’il leur a apportée – et il est probable que le nouvel ajout ne fera que rendre les choses encore meilleures.

‘C’est magique. C’est assez incroyable. J’ai les deux meilleurs gars du monde, donc je suis vraiment heureuse », a jailli Meghan peu après la naissance d’Archie.

Harry a ajouté: « C’est l’expérience la plus incroyable que je puisse imaginer. [We look forward to spending] des moments précieux avec lui alors qu’il commence lentement à grandir.