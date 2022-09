Meghan Markle et le prince Harry déconcertés alors qu’ils ne sont toujours pas invités à la réception funéraire de la reine Elizabeth II

La reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse à l’âge de 96 ans. Une réception d’État au palais de Buckingham sera organisée par le nouveau roi Charles III et la reine consort Camilla dimanche soir. Cependant, Meghan Markle et le prince Harry, le duc et la duchesse de Sussex, auraient été “non invités” à la cérémonie funéraire.

Selon The Telegraph, Meghan et Harry sont déconcertés par la confusion de l’invitation à l’événement. On ne sait pas pourquoi le couple a reçu une invitation pour l’occasion, les assistants royaux ont insisté sur le fait qu’ils n’étaient pas censés y assister. Le rapport a gardé Hollywood News en effervescence.

Plus tôt, il a été rapporté que le prince Harry avait été informé qu’il ne pouvait pas porter son uniforme militaire lors de la veillée finale de la reine. Ensuite, le roi Charles est intervenu et a autorisé Harry à porter son uniforme avec son frère le prince William. Le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué que Harry et William seraient en uniforme à la demande du roi.

Pendant ce temps, la reine Elizabeth II a laissé derrière elle des actifs d’une valeur de 88 milliards de dollars de la monarchie britannique, selon les estimations de 2017, selon le cabinet de conseil en évaluation de marque Brand Finance. La richesse personnelle de la reine est plus proche de 500 millions de dollars provenant des investissements, de l’art, des bijoux et de l’immobilier, selon une estimation de 2021 de Forbes.

Quelle était la richesse de la reine ? Qu’arrive-t-il aux autres membres de la famille royale sous le roi Charles III et sa nouvelle monarchie allégée ? Combien vaut la famille royale britannique ? Ce sont des questions souvent posées non seulement par les Britanniques, mais aussi par l’esprit des populations du monde, en particulier des pays du Commonwealth dont elle était à la tête. Le roi Charles III est désormais officiellement le nouveau monarque et chef du Commonwealth après son installation par le conseil privé.

(Avec entrées IANS)