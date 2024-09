Meghan Markle et le prince Harry « déçoivent » le roi Charles à propos de l’éducation d’Archie et Lilibet

Meghan Markle et le prince Harry ont apparemment laissé le roi Charles déçu par l’éducation du prince Archie et Lilibet aux États-Unis.

Le Express quotidien, citant des initiés royaux, a rapporté que Meghan souhaitait élever Archie et Lilibet comme de vrais Américains et les exposer à peu d’influence royale.

Cependant, le roi Charles veut connaître Archie et Lilibet et s’impliquer dans leur vie malgré la rupture avec Meghan et Harry.

L’initié a récemment déclaré au Miroir: « Le Roi s’engage absolument à être présent dans toutes les vies de ses petits-enfants. Il donne la priorité à la famille avant tout et quel que soit le cours de sa relation avec son fils, il ne se contentera jamais de voir ses petits-enfants lors d’un appel vidéo occasionnel.

Aujourd’hui, l’expert royal Hugo Vickers a qualifié l’éducation d’Archie et Lilibet de « décevante », car il semble qu’ils ne connaissent pas leur lignée et qu’ils manquent tous les deux des événements royaux.

Hugo a dit Le Soleil: « Il va arriver un moment où ils se rendront compte qu’ils sont en fait cousins ​​de la famille royale britannique et qu’ils auraient pu participer à tout le genre de choses auxquelles participent les enfants du prince William.

« Et vous savez qu’ils ne connaissent même pas du tout, d’après ce que je peux voir, leurs cousins, et cela doit sûrement être assez délicat et vraiment décevant pour eux. »