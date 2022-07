Meghan Markle et le prince Harry célèbrent leur premier anniversaire à New York – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Prince-Harry et Meghan Markle se sont éclatés pendant leur séjour à New York. Alors que le couple est principalement venu pour célébrer Nelson Mandela Journée avec les Nations Unies, a révélé une source proche de Meghan à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que le voyage leur a également donné l’occasion de passer une soirée rien qu’à eux deux et de commémorer un moment très spécial de leur relation.

Plus à propos Meghan Markle

La source a déclaré que le moment à New York a coïncidé avec le moment où le couple a commencé à sortir il y a environ six ans en juillet 2016. “Le voyage n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment pour eux personnellement car ils ont pu le combiner avec un petite célébration tardive de leur premier rendez-vous », ont-ils déclaré. «Être en ville et passer une soirée sans les enfants était un plaisir rare et ils en ont profité au maximum. Ils chérissent leur temps avec les enfants, mais une soirée romantique était attendue depuis longtemps.

En plus de passer une soirée romantique pour eux seuls, la source a également révélé que le duc et la duchesse de Sussex étaient honorés de pouvoir célébrer la vie et les contributions de Nelson Mandela. «Meghan est si immensément fière de Harry, être invité à prononcer un discours à l’ONU est un tel honneur en soi, mais être invité par la Fondation Nelson Mandela [to give the key-note address at Nelson Mandela International Day], était juste au-delà de spécial », a expliqué l’initié. “Il y avait beaucoup de pression sur Harry, mais il est absolument sorti du parc. Ce fut un moment tellement fier et émouvant pour eux deux.

Les moments les plus romantiques du prince Harry et de Meghan Markle : découvrez des photos sur PDA et plus encore

La sortie à New York n’était pas le seul grand voyage que Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont fait récemment. Le couple s’est également envolé pour Londres avec leur fils Archi, 3, et sa fille Lilibet, 1, pour célébrer la grand-mère de Harry de la reine Elisabeth Jubilé de platine en juin. Alors qu’ils sont partis tôt pour retourner aux États-Unis, le couple a semblé passer un bon moment à se réunir avec la famille royale pour célébrer le jalon important de la reine.