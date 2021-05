Meghan Markle et le prince Harry célèbrent le bébé royal Archie qui a 2 ans

Le tout-petit royal Archie Harrison Mountbatten-Windsor et ses parents, le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex, ont célébré jeudi son deuxième anniversaire, marquant la deuxième année de la famille en Californie loin des traditions de ses parents royaux.

Pour marquer l’anniversaire d’Archie, Harry et Meghan ont publié une déclaration sur le site Web de leur fondation, Archewell, exhortant les dons pour leur dernière cause, l’équité en matière de vaccins dans le monde entier. Ils ont dit qu’ils étaient « profondément touchés » par plusieurs des dons antérieurs de leurs fans à des associations caritatives au nom de leur fils. Ils ont dit qu’un don de 5 $ peut couvrir le coût d’une dose pour une personne dans le besoin.

« Nous restons extrêmement reconnaissants », indique le communiqué. « Nous ne pouvons pas penser à une manière plus résonnante d’honorer l’anniversaire de notre fils. … Même une petite contribution peut avoir un effet d’entraînement. »

Plus tard jeudi, les Sussex ont publié une photo en noir et blanc d’Archie sur leur site Web et leur compte Instagram, le montrant de dos tenant un tas de ballons. Le tout-petit a maintenant beaucoup plus de cheveux que sur les photos précédentes.

La représentante de Harry et Meghan basée à Los Angeles, Toya Holness, a refusé de discuter des détails des célébrations d’anniversaire privées d’Archie. Étant donné que la Californie est encore largement soumise à des restrictions de pandémie, il est peu probable qu’elle organise une fête en salle.

Mais A a reçu des souhaits d’anniversaire de la part de la reine et d’autres membres de la famille royale de l’autre côté de l’étang. Les comptes de la famille royale sur les réseaux sociaux ont souhaité à Archie un « très joyeux deuxième anniversaire » avec un photo de Harry, Meghan et leur nouveau-né peu de temps après que Meghan a accouché en 2019.

Le frère de Harry, le prince William, et sa femme, la duchesse Kate, ont partagé le même message avec un photo de famille de groupe du baptême d’Archie en 2019. Le compte Twitter officiel du prince Charles, du père de Harry et de la duchesse Camilla a partagé un photo en noir et blanc de Charles, Harry et Archie, également au baptême.

Archie, qui devrait bientôt devenir le grand frère d’une petite sœur, entre dans l’ère des «terribles deux» au moment où ses parents passent de la famille royale britannique à la famille royale hollywoodienne, concluant des accords lucratifs avec Netflix et Spotify pour produire des divertissements et des documentaires. , podcasts et programmes pour enfants.

Mardi, Meghan a annoncé qu’elle avait écrit un livre pour enfants, « The Bench », sur un père et son fils inspiré par Harry et Archie, qui sera publié en juin.

Ce week-end, les deux doivent apparaître dans la diffusion d’un concert en direct et étoilé pour l’équité en matière de vaccins, « Vax Live: le concert pour réunir le monde » de Global Citizen, pour lequel les Sussex servent de présidents de campagne.

Quand Archie a eu 1 an l’année dernière, quelques mois après l’arrivée de ses parents dans le sud de la Californie, les Sussex ont publié une vidéo d’anniversaire et une photo du bébé, qui n’avaient pas été vues en public depuis la tournée familiale de septembre 2019 en Afrique australe.

La vidéo montrait Meghan lisant à voix haute un livre d’images intitulé « Duck! Rabbit !, » tenant Archie sur ses genoux avec Harry derrière la caméra. Comme c’est devenu la coutume pour le couple, la vidéo comportait un volet caritatif: elle visait à promouvoir le projet Save the Children’s Save with Stories.

Depuis son dernier anniversaire, Archie n’a été vu que rarement, y compris sur la carte de Noël 2020 du couple et une photo en noir et blanc publiée en mars sur l’Instagram du photographe Missan Harriman, montrant Harry et Meghan pieds nus et debout devant un arbre avec Archie dans les bras de Meghan au-dessus de son ventre visible.

Archie a également été vu dans une vidéo en noir et blanc le montrant gambader sur une plage de Californie avec sa mère et les chiens de la famille, Guy et Pula, avec le prince Harry à nouveau derrière la caméra.

La vidéo a été diffusée le 7 mars sur CBS de l’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey, qui contenait tellement d’assertions d’actualité que l’aperçu d’Archie a peut-être été manqué dans le tollé qui a suivi.

Heureusement pour Archie, il est trop jeune pour être conscient de la tourmente de la dernière année de la vie de sa famille, alors que ses parents se sont éloignés de leurs rôles royaux pour rechercher plus de liberté et d’indépendance financière en Amérique en mars 2020.

Le couple s’est entretenu avec leur ami Winfrey dans une interview de deux heures regardée par des millions de personnes dans le monde, révélant qu’ils avaient dû quitter la Grande-Bretagne en raison du racisme dans les médias britanniques et de sa famille, ainsi que d’un prétendu manque de soutien de la part des responsables du palais alors que Meghan se battait. dépression suicidaire sous la pression d’être dans la famille royale.

Pendant ce temps, laissez les bons moments rouler cette journée pour le petit Archie, l’un des 10 arrière-petits-enfants de la reine.

Archie est né le 6 mai 2019 à l’hôpital de Portland, un hôpital londonien appartenant aux États-Unis dans lequel Meghan a été transportée au petit matin depuis Frogmore Cottage, leur domicile sur le domaine du château de Windsor, à environ 40 km de Londres.

Meghan, 39 ans, et le nouveau bébé n’ont été vus que deux jours plus tard, lorsqu’ils ont posé avec Harry, 36 ans, dans un grand couloir du château de Windsor et ont présenté Archie à ses arrière-grands-parents, la reine Elizabeth II et le prince Philip.

La réunion était privée mais la photo, qui comprenait sa mère, Doria Ragland, a été publiée sur leur Instagram Sussexroyal, maintenant en sommeil depuis leur déménagement en Californie.

Le nom du bébé a été annoncé plus tard dans la journée. Selon les règles royales actuelles, le bébé n’a pas reçu de titre (bien qu’il puisse en obtenir un une fois que son grand-père, le prince Charles, monte sur le trône), et son nom de famille, Mountbatten-Windsor, est un hommage aux deux arrière-grands-parents: la reine et feu le prince Philip, dont le nom de famille était Mountbatten.

Au début du règne de 69 ans de la reine, elle décida que les descendants qui n’étaient pas en ligne directe avec le trône porteraient à la fois le nom Mountbatten et le nom de la dynastie Windsor. Harry est sixième sur le trône et Archie est septième.

Les plus jeunes petits-enfants de la reine, la fille et le fils de son plus jeune enfant, le prince Edward comte d’Essex et sa femme, la comtesse Sophie, n’ont pas non plus de titre de prince ou de princesse: il s’agit de Lady Louise Mountbatten-Windsor, 17 ans, et de James Vicomte Severn, 13 ans. .

