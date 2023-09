Meghan Markle et le prince Harry aux Jeux Invictus 2023 : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Un moment à retenir! Meghan Markle et Prince Harry nous avons ri ensemble tout en appréciant Sam Ryderperformance de lors de la cérémonie de clôture des Jeux Invictus 2023 en Allemagne le 16 septembre.

Le duc et la duchesse de Sussex avaient l’air glamour pour le grand soir. Harry, 39 ans, portait un costume noir et une chemise noire assortie tandis que Meghan, 42 ans, brillait dans une robe bustier verte ornée d’élégants détails de fleurs découpées au laser. Pour compléter son ensemble, l’ancienne Costumes L’actrice portait ses cheveux en chignon lissé en arrière.

Meghan n’a pas assisté à la cérémonie d’ouverture des jeux à Düsseldorf, en Allemagne, mais elle a ensuite rejoint son mari avant son 39e anniversaire, le 15 septembre. Sa présence a été très appréciée alors que le mariage de l’ancien couple royal était en péril.

« Il a été dit dans la presse populaire que le mariage pourrait être en difficulté, mais cette visite a tout changé. Maintenant que Meghan est là, il est aux anges », correspondant royal de la chaîne allemande ZDF Ulrike Grunewald dit Salon de la vanité le 15 septembre. « Ils se sont tenus la main et ont encouragé les concurrents lors de divers matchs et jeux. Ils semblent intimes et très proches. Soit ça, soit ce sont de très bons acteurs. D’où je regarde, ils semblent très amoureux.

Selon Ulrike, Harry n’a accepté de faire une interview avec le correspondant que tant qu’on ne lui a pas posé de questions sur sa famille, mais le journaliste a noté que le royal roux était de bonne humeur lors de leur conversation.

«C’était comme si le vieux Harry était de retour. Il a parlé à nous tous. Nous avions quelques petits jouets que nous donnions pour [his son] Archie et [daughter] Lilibet, dit Ulrike. « Il a dit qu’il appréciait l’Allemagne et qu’il avait beaucoup d’allemand en lui, il faisait évidemment référence à son héritage familial. »

Harry, qui est un vétéran de l’armée britannique, a créé les Invictus Games en 2014 et est resté propriétaire de l’événement après s’être retiré de ses fonctions royales en 2020. L’événement multisports international est destiné aux militaires blessés et malades et les femmes, tant militaires que vétérans.