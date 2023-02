Meghan Markle et le prince Harry assistent au renouvellement surprise des vœux d’Ellen DeGeneres lors de la fête du 50e anniversaire de sa femme

Ellen DeGeneres a reçu un cadeau à elle pour l’anniversaire de sa femme Portia de Rossi – un renouvellement de vœux surprise.

Le couple célébrait le 50e anniversaire de Rossi plus tôt cette semaine dans leur nouvelle maison avec des amis lorsque les choses ont pris une tournure romantique inattendue alors que l’actrice traversait la foule dans sa robe de mariée de leur cérémonie de 2008.

DeGeneres était habillée de manière plus décontractée pour ce qu’elle pensait être une fête d’anniversaire régulière et avait l’air complètement choquée dans la vidéo, qu’elle a partagée sur YouTube et Instagram.

Le prince Harry et Meghan Markle étaient également présents et peuvent être repérés dans la vidéo par des téléspectateurs aux yeux d’aigle se tenant de part et d’autre du groupe.

L’observation marque l’une des premières apparitions informelles du couple depuis la publication des mémoires de Harry, “Spare”, le mois dernier.

Fox News Digital a contacté les représentants de DeGeneres, du prince Harry et de Meghan Markle pour commentaires.

Pour la fête, les invités ont reçu une sérénade avec une performance acoustique de Brandi Carlile alors que de Rossi s’approchait de DeGeneres. Ensuite, il y a eu une autre surprise lorsque Kris Jenner s’est avancé pour officier la petite cérémonie.

“Bienvenue à la fête d’anniversaire de Portia et dans la nouvelle maison de l’un de mes couples préférés”, a-t-elle commencé avant de poursuivre en disant que DeGeneres et de Rossi sont “nés l’un pour l’autre” et sont des “objectifs de couple”.

Dans sa légende Instagram, DeGeneres a écrit : “Portia m’a surprise lors de sa fête d’anniversaire en renouvelant nos vœux. Merci @KrisJenner d’avoir officié et @BrandiCarlile d’avoir joué, et Portia d’avoir été le plus beau cadeau pour moi, même le jour de ton anniversaire.”

Jenner a commenté en disant : “Le meilleur jour de ma vie !!! Quel honneur d’être là pour deux de mes meilleures amies que j’adore et qui s’aiment tellement !”

Le chanteur John Legend a également profité de la section des commentaires du doux message, mettant cinq émojis de cœur.

Au cours de la cérémonie, de Rossi a prononcé un discours sincère à sa femme, en commençant par “Surprise!” et continuant, “Tu n’as rien à dire du tout mais quand je pensais à ce qui rendrait mon anniversaire vraiment spécial, à part être avec ma famille et mes amis, cela te rappelait que tu es la chose la plus importante dans le monde pour moi.”

L’actrice d'”Arrested Development” a également plaisanté sur les nombreux déménagements du couple, “24 maisons en 18 ans pour être exact”, ajoutant qu’elle avait hâte de “planter des racines” dans leur nouvelle maison.

La comédienne et ancienne animatrice de talk-show a répondu aux paroles de sa femme en disant : “Je t’adore. Je t’aime et je ne serais pas sur cette Terre sans toi. Tu me sauves tous les jours. Merci de me sauver tous les jours. “

ELLEN DEGENERES DIT PORTIA DE ROSSI ÉTAIT SON ‘ROCK’ PENDANT LE SCANDALE DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL TOXIQUE: ‘ELLE M’A MAINTENU ALLER’

Le renouvellement des vœux a célébré un peu moins de 15 ans de mariage pour le couple.

DeGeneres a proposé en 2008 après quatre ans de fréquentation, et le couple s’est marié plus tard cette année-là en août lors d’une petite cérémonie dans la cour.