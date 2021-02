Meghan Markle et le prince Harry apparaîtront dans l’émission spéciale d’Oprah Winfrey aux heures de grande écoute

CBS a annoncé la nouvelle lundi, révélant que « Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special », sera diffusé le 7 mars.

Ce sera la première interview approfondie du couple depuis leur décision de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale, ou Brexit, comme les médias l’ont appelé.

L’émission spéciale couvrira un éventail de sujets, y compris leur mariage, leurs derniers projets et la vie depuis leur retrait de leurs fonctions royales supérieures. Markle devrait également parler à Winfrey d’abord de la maternité et de la nouvelle vie du couple en Californie. Harry se joindra à la conversation plus tard.

L’interview sera la première télévisée depuis les fiançailles du couple en 2017.