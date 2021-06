Meghan Markle et le prince Harry annoncent la naissance d’une petite fille Lilibet Diana

Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor porte le nom de la reine et de la princesse Diana

Il y a un autre royal en ville ! Et c’est une citoyenne américaine.

La duchesse Meghan a accueilli son deuxième enfant à 11h40 vendredi à l’hôpital Santa Barbara Cottage, selon un communiqué de presse publié dimanche.

« C’est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde », lit-on dans un communiqué fourni à USA TODAY par le représentant du couple. « La mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison. … Le duc et la duchesse vous remercient pour vos vœux chaleureux et vos prières alors qu’ils profitent de ce moment spécial en famille. »

Le nouvel ajout royal porte le nom de la reine Elizabeth II, dont le surnom familial est « Lilibet ». Et son deuxième prénom, Diana, « a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles », note le communiqué. Le prince William et la duchesse Kate ont également choisi Elizabeth et Diana comme deuxième prénom pour leur fille, la princesse Charlotte, 6 ans.

Harry et Meghan ont ajouté dans une déclaration sur leur site Web, Archewell, que leur fille est « plus que nous n’aurions jamais pu imaginer et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde ».

Au lieu de cadeaux, le couple a demandé aux sympathisants de « soutenir ou d’en savoir plus sur ces organisations travaillant pour les femmes et les filles »: Girls Inc., Harvest Home, CAMFED ou la Fondation Myna Mahila.

En mars, juste un mois après que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils attendaient, le couple a révélé qu’il avait une fille, une sœur pour Archie, 2 ans, lors d’une interview révélatrice avec Oprah.

« Avoir un garçon puis une fille : que demander de plus ? » a déclaré le prince Harry à l’époque.

Un royal américain ? Lilibet éligible à la citoyenneté américaine

L’enfant est le 11e arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II, rejoignant la famille royale après la naissance du bébé de la princesse Eugénie, August, à Londres en février, et après la naissance du bébé de Zara Phillips Tindall, Lucas, sur le sol de la salle de bain de sa maison de campagne en mars .

L’enfant sera huitième sur le trône, derrière son frère Archie et son père Harry.

Étant donné que le bébé est né aux États-Unis, elle est automatiquement citoyenne américaine en vertu du 14e amendement et pourrait donc voter, demander un passeport américain ou même se présenter un jour à la présidence des États-Unis.

Le 14 février, un porte-parole du couple a confirmé à USA TODAY que le duc et la duchesse de Sussex attendaient. La révélation avait un lien spécial avec la princesse Diana: la défunte mère de Harry a fait la une des journaux le jour de la Saint-Valentin en 1984, lorsqu’elle a annoncé sa deuxième grossesse. Elle a donné naissance à Harry le 15 septembre de la même année.

Meghan Markle a fait une fausse couche l’été dernier

L’annonce de la grossesse des couples est intervenue quelques mois après que Meghan a annoncé qu’elle avait fait une fausse couche en juillet 2020.

Dans un article d’opinion dans le New York Times intitulé « Les pertes que nous partageons », elle a donné un compte rendu intime de son expérience, décrivant comment la tragédie a frappé un « matin qui a commencé aussi ordinairement que n’importe quel autre jour ».

Suite:Ce que la duchesse Meghan et le prince Harry ont révélé à propos des membres de leur famille dans l’interview d’Oprah

« Préparez le petit-déjeuner. Nourrissez les chiens. Prenez des vitamines… Jetez mes cheveux en queue de cheval avant de sortir mon fils de son berceau. Après avoir changé sa couche, j’ai ressenti une crampe aiguë », a-t-elle écrit dans l’article. « Je me suis laissé tomber par terre avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, la mélodie joyeuse contrastant fortement avec mon sentiment que quelque chose n’allait pas. Je savais, alors que je serrais mon premier-né, que je perdais Mon deuxième. »

La duchesse, 39 ans, a déclaré qu’elle partageait son histoire pour aider à briser le silence autour d’une tragédie trop courante.

« Perdre un enfant, c’est porter un chagrin presque insupportable, vécu par beaucoup mais dont peu parlent », écrit-elle. « Pourtant, malgré la banalité stupéfiante de cette douleur, la conversation reste taboue, criblée de honte (injustifiée) et perpétuant un cycle de deuil solitaire. »

Elle a poursuivi: « En étant invité à partager notre douleur, nous faisons ensemble les premiers pas vers la guérison. »

Où se situe Lilbet dans l’ordre de succession au trône britannique

Les enfants du Sussex pourraient finir par avoir une citoyenneté mixte en fonction de ce qu’ils choisissent de faire à l’âge de 18 ans. Archie, né à Londres, est un citoyen britannique mais peut également revendiquer la citoyenneté américaine un jour par l’intermédiaire de sa mère américaine, Meghan, s’il choisit.

Et le nouveau bébé, tout en étant citoyen américain de naissance, sera l’enfant d’un citoyen britannique (Harry) né à l’étranger, et pourrait revendiquer la citoyenneté britannique lorsqu’elle atteindra l’âge adulte.

Étant donné que les positions des deux enfants dans la succession royale sont si faibles, il est peu probable qu’ils siègent un jour sur le trône, leur statut de citoyenneté est donc moins urgent – ​​à moins qu’il ne veuille être Premier ministre un jour.

Contributions : Sara M. Moniuszko et Maria Puente