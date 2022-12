Meghan Markle et le prince Harry acceptent le prix Ripple of Hope – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Andrew H. Walker/Shutterstock

“Je ne veux pas que quelqu’un se sente seul” Meghan Markle a déclaré lors d’une interview au gala Ripple of Hope à New York le 6 novembre. Lors de l’interview avec Meghan, 41 ans, et Prince-Harry – qui a reçu le prix Ripple of Hope pour son travail de plaidoyer sur les questions sociales – la duchesse de Sussex a expliqué pourquoi elle avait parlé d’avoir des pensées suicidaires dans leur entretien de 2021 avec Oprah Winfrey. “Nous devons tous, quand nous le pouvons, si nous nous sentons assez courageux, parler honnêtement de votre propre expérience”, a déclaré Markle, par Page 6.

“Cela donne aux autres de l’espace et le courage de faire de même, mais plus que cela, de vraiment se sentir comme si vous n’étiez pas seul, car je pense que c’est souvent ce qui peut être le plus grand obstacle lorsque vous vous sentez ainsi, vous ne le faites pas. Je ne vois pas d’issue », a-t-elle ajouté. Meghan a également admis qu’elle avait du mal avec ces sentiments, surtout lorsqu’elle les partageait avec Harry, 38 ans. «J’avais vraiment honte de le dire à l’époque et honte de devoir l’admettre à Harry, surtout parce que je sais combien de perte il a subi , mais je savais que si je ne le disais pas, je le ferais. Je ne voulais tout simplement plus être en vie.

“Mais en fin de compte, si vous avez l’impression qu’il y a quelqu’un d’autre qui a une expérience vécue. Ils sont arrivés de l’autre côté et ont donné [an] exemple de résilience, un exemple de “il y a une fin heureuse”, je pense que c’est ce que la plupart des gens recherchent probablement dans ces moments-là », a-t-elle ajouté. “Et c’est pourquoi j’ai pris la décision de simplement dire, ‘si mon expérience peut aider quelqu’un d’autre à ne pas ressentir la même chose ou savoir qu’il y a de l’espoir, alors ça vaut chaque seconde de tout ce qui va avec.'”

Harry et Meghan ont assisté à l’événement mardi, avec l’ancien Combinaisons l’actrice portait une robe blanche à épaules dénudées avec des détails à manches longues, qu’elle a associée à de la princesse Diana bague aigue-marine unique. La beauté aux cheveux corbeau a gardé ses cheveux en chignon chic alors qu’elle et Harry ont été reconnus pour leur travail de plaidoyer via leur propre Fondation Archewell, qui se concentre sur des problèmes sociaux comme la santé mentale et la justice raciale.

“Ce prix est un si grand honneur pour eux et tellement, tellement significatif parce qu’il n’y a rien, à part leurs enfants, qui les passionne plus [than their humanitarian work]”, a déclaré une source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT.

«Ils sont tous les deux incroyablement motivés à apporter un changement positif dans ce monde, c’est ce qui les a vraiment connectés la toute première fois qu’ils se sont rencontrés et une grande raison pour laquelle ils sont tombés amoureux l’un de l’autre. Donc, que cela soit reconnu et être dans une entreprise aussi prestigieuse avec ce prix, cela signifie le monde pour eux.

Le prix est remis par le Robert F.Kennedy Memorial et a été créé en 1984. La fille de RFK, Kerry Kennedy63 ans, ouvert à El Confidencial’s Vanitatis magazine sur la raison pour laquelle la famille royale recevait le prix mardi. “Quand mon père est allé en Afrique du Sud en 1966, il a parlé devant un public blanc et a dit que le problème de cette génération était de parler de justice raciale. Il a également parlé de courage moral, affirmant que peu auraient le courage d’interroger leurs collègues, leur famille et leur communauté sur la structure de pouvoir qu’ils maintenaient », a-t-elle déclaré au point de vente, selon une traduction, via PERSONNES. “Et c’est ce que Meghan Markle et le prince Harry ont fait.”

Kerry a également expliqué comment Meghan et son mari se sont opposés à la famille royale en condamnant le «racisme structurel» dans la monarchie. “Ils sont allés dans la plus ancienne institution de l’histoire du Royaume-Uni et leur ont dit ce qu’ils faisaient de mal, qu’ils ne pouvaient pas avoir de racisme structurel au sein de l’institution, qu’ils ne pouvaient pas entretenir un malentendu sur la santé mentale”, a-t-elle ajouté. « Ils savaient que s’ils faisaient cela, il y aurait des conséquences, qu’ils seraient ostracisés, qu’ils perdraient leur famille, leur position au sein de cette structure, et que les gens les en blâmeraient. Ils l’ont fait de toute façon parce qu’ils croyaient qu’ils ne pourraient pas vivre avec eux-mêmes s’ils ne remettaient pas en question cette autorité. Je pense qu’ils ont été héroïques en franchissant cette étape.

En octobre, le couple royal a été officiellement annoncé comme récipiendaire du prix humanitaire pour son travail dans “la justice raciale, la santé mentale et d’autres actions à impact social”. Harry et Meghan ont fondé leur organisation à but non lucratif, la Fondation Archewell, en octobre 2020. Bien que l’organisation soit enregistrée dans l’État du Delaware, elle est gérée à Beverly Hills, en Californie.

Lorsque le couple puissant a commencé à déployer son organisme de bienfaisance en 2020, le site Web de l’organisation comportait un message de la duchesse de Sussex elle-même. « Je suis le fils de ma mère. Et je suis la mère de notre fils. Ensemble, nous vous apportons Archewell. Nous croyons au meilleur de l’humanité. Parce que nous avons vu le meilleur de l’humanité. Nous avons fait l’expérience de la compassion et de la gentillesse de nos mères et des étrangers », lit-on dans le message, par Hebdomadaire américain. « Face à la peur, à la lutte et à la douleur, il peut être facile de perdre cela de vue. Ensemble, nous pouvons choisir le courage, la guérison et la connexion. Ensemble, nous pouvons choisir de mettre la compassion en action. Nous vous invitons à nous rejoindre. Alors que nous travaillons à bâtir un monde meilleur, un acte de compassion à la fois.

La duchesse et Harry se sont mariés le 19 mai 2018 et ensemble, ils ont deux enfants : Archie3 et Lilibet1. Ces jours-ci, Meghan passe une grande partie de son temps à travailler sur son podcast Archétypes, où elle a souvent des conversations approfondies avec d’autres célébrités et des personnes qui ont un impact sur le changement dans le monde. Le 22 novembre, elle a même eu le poète Amanda Gorman24 ans, a lu un poème spécial sur l’épisode intitulé « Au-delà de l’archétype : l’être humain ».

Et pour le dernier épisode de Archétypes, Meghan a jailli sur la façon dont son mari l’a aidée à l’inspirer. Au cours de l’épisode, la mère de deux enfants a déclaré que, jusqu’à présent, le podcast avait volontairement présenté “exclusivement des voix de femmes”, mais Harry a estimé que l’ajout d’hommes au mélange l’aiderait à atteindre son objectif. « Si nous voulons vraiment changer notre façon de penser au genre et aux étiquettes restrictives dans lesquelles nous séparons les gens, alors nous devons élargir la conversation… et nous devons inclure activement les hommes dans cette conversation et certainement dans cet effort », a-t-elle déclaré.