Meghan Markle et Harry veulent des “excuses” et un “sommet royal” avec les docuseries familiales post Netflix

Le duc et la duchesse de Sussex ont révélé leur version des raisons pour lesquelles ils ont quitté la famille royale dans une série documentaire en six parties publiée via Netflix.

Maintenant que leurs griefs ont été diffusés, Meghan Markle et le prince Harry chercheraient un “sommet royal” avec des membres de la famille pour répondre aux préoccupations exprimées dans les docuseries. De plus, Meghan et Harry veulent des “excuses” de sa famille.

Au cours du documentaire épisodique de six heures, Harry et Meghan ont tous deux détaillé des cas où Markle, qui est bi-racial, ne s’est pas senti soutenu par le Palais tout en étant ciblé racialement par la presse britannique.

La série Netflix a suivi le début de leur relation en 2016, leur mariage à la chapelle Saint-Georges du château de Winsor en 2018 et leur décision ultime de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020 à la suite de ce qu’ils prétendaient être un examen minutieux de l’intérieur et à l’extérieur du Palais.

LE PRINCE HARRY REVENDIQUE LE PRINCE WILLIAM LUI A CRIÉ SUR LA SORTIE ROYALE DANS NETFLIX DOC: “C’ÉTAIT TERRIFIANT”

Au milieu de la fin du document choquant de Netflix, le Sunday Times a rapporté que le duc et la duchesse de Sussex voulaient “s’asseoir avec la famille royale” et aborder quelques-uns des “problèmes” soulevés contre la monarchie.

Ni la Fondation Archewell ni Kensignton Palace n’ont immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

LE PRINCE WILLIAM ET KATE CONDUISENT DES AFFAIRES COMME D’HABITUDE ALORS QUE LE PRINCE HARRY MEGHAN MARKLE CONTINUE AVEC DES RÉCLAMATIONS À LA BOMBE

Meghan et Harry croient prétendument qu’il y a des “deux poids deux mesures” au sein de la famille alors que Lady Susan Hussey, une ancienne dame d’honneur de la reine Elizabeth II, a reçu une réunion de réconciliation avec Ngozi Fulani après que Hussey ait fait des commentaires “inacceptables et profondément regrettables” sur Fulani. patrimoine.

Fulani a allégué qu’elle avait été interrogée à plusieurs reprises par un membre de la famille du palais identifié uniquement comme “Lady SH” d’où elle venait “vraiment”. L’individu n’aurait pas accepté la réponse de Fulani selon laquelle elle est née au Royaume-Uni et est citoyenne britannique.

Fulani a affirmé qu’après avoir partagé qu’elle venait de l’est de Londres, elle a ensuite été interrogée et a demandé: “De quelle nationalité êtes-vous?” “D’où viens-tu vraiment ?” « D’où vient votre peuple ? et “Non, de quelle partie de l’Afrique êtes-VOUS?”

Hussey, 83 ans, est la marraine du prince William. La BBC a également rapporté que Hussey s’était excusé et avait démissionné.

“Rien de tel n’a jamais été fait lorsque Harry et Meghan ont soulevé diverses préoccupations – pas de réunion, d’excuses officielles ou de prise de responsabilité ou de responsabilité”, a déclaré une source au Times. “C’est difficile à avaler – 100% oui, ils aimeraient avoir une réunion.”

Harry a affirmé dans de nouveaux épisodes de leur série que son frère aîné et héritier du trône, le prince William, lui avait crié et crié après sa décision de se retirer de la famille royale.

Des amis du prince de Galles auraient déclaré : “Les choses sont très tendues depuis un moment” entre Harry et William. “Il y a de la tristesse face à la situation actuelle avec son frère … et il y a un mémoire à venir.”

Un autre ami proche du prince William a déclaré: “Tout cela est fou.”

Le prince Harry devrait sortir “Spare” le 10 janvier, une autobiographie sur son enfance dans la monarchie.

“Maintenant, après s’être créé une vie indépendante loin des limites de l’institution royale, Harry a enfin la chance de remettre au clair des dossiers souvent rapportés de manière inexacte”, a écrit l’auteur à succès et rédacteur en chef de la famille royale Omid Scobie. “La liberté d’expression. Et peu importe ce que vous pensez de l’homme, il est difficile de ne pas convenir qu’il devrait y avoir droit.”

Le couple a poursuivi Associated Newspapers en 2020 après la publication d’une lettre privée que Meghan a écrite à son père Thomas Markle. La note avait été suggérée par la famille royale et Meghan a estimé qu’elle avait été réprimandée pour avoir envoyé la correspondance.

“Je crois que ma femme a fait une fausse couche à cause de ce que le Mail a fait”, a déclaré Harry pendant l’épisode. “J’ai tout regardé.”

Il a ajouté: “Maintenant, savons-nous absolument que la fausse couche a été créée ou causée par cela? Bien sûr, nous ne le savons pas. “[But] en gardant à l’esprit le stress qui a causé le manque de sommeil et le moment de la grossesse, combien de semaines elle était, je peux dire d’après ce que j’ai vu, que la fausse couche a été créée par ce qu’ils essayaient de lui faire. Je pensais qu’elle était courageuse et courageuse, mais cela ne me surprend pas car elle est courageuse et courageuse.”