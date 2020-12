Meghan Markle et le prince Harry ont sorti leur première carte de Noël depuis leur déménagement en Californie, montrant le choc des cheveux roux d’Archie, 19 mois.

Le couple peut être vu jouer avec leur jeune fils dans la cour de leur maison de 14,7 millions de dollars à Montecito, avec les chiens Pula et Guy.

La carte a été publiée mercredi via Mayhew, l’organisation caritative britannique pour les animaux dont Meghan est la marraine.

Il se lit comme suit: « Je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année. » La carte est un dessin d’une image prise par la mère de Meghan, Doria, plus tôt ce mois-ci.

Un porte-parole du couple a déclaré: « La photo originale de la famille a été prise à leur domicile plus tôt ce mois-ci par la mère de la duchesse.

« Le petit arbre de Noël, y compris les ornements faits maison et autres décorations, ont été sélectionnés par Archie, et l’arbre sera replanté après les vacances. »

La carte offre un aperçu de la maison de la famille et du théâtre d’Archie.

Meghan Markle et le prince Harry ont publié leur première carte de Noël depuis leur déménagement à Los Angeles, montrant le choc des cheveux roux d’Archie, 19 mois

Le couple peut être vu jouer avec leur jeune fils dans la cour de leur maison de 14,7 millions de dollars à Montecito, avec les chiens Pula et Guy

Dans la carte, Meghan écrit: « Cette année, en tant que famille, nous avons fait des dons à plusieurs associations caritatives en pensant à vous.

« D’une organisation locale californienne qui aide les familles à sortir de l’itinérance, à deux de nos parrainages britanniques: l’un qui soutient le bien-être des animaux et de la communauté, et l’autre, un fonds commémoratif pour un ami chéri qui aide à éduquer les enfants et à lutter contre la pauvreté en Ouganda , nous avons honoré leur travail au nom de nous tous.

Harry et Meghan ont déménagé à Montecito après avoir séjourné dans la maison de Tyler Perry à 18 millions de dollars, 12 chambres et huit salles de bains à Beverly Hills après leur déménagement du Canada, après avoir démissionné de la famille royale en mars.

En novembre, Meghan a écrit pour le New York Times à propos de sa fausse couche de juillet. «Perdre un enfant signifie porter un chagrin presque insupportable, vécu par beaucoup mais dont peu de gens parlent», a-t-elle écrit.

Le couple, qui passerait la période des fêtes avec Doria, a récemment annoncé avoir signé un contrat de podcast lucratif avec Spotify d’une valeur allant jusqu’à 30 millions de livres sterling.

Ils produiront et animeront leurs propres émissions dans le cadre du tout nouveau Archewell Audio – en commençant par un «spécial vacances» que le couple espère «élever le public dans le monde entier».

L’année dernière, la carte de Noël de la famille de Harry et Meghan montrait le couple souriant alors que bébé Archie fixait l’objectif de la caméra.

En 2018, les jeunes mariés de l’époque ont envoyé une image en noir et blanc de leur mariage d’été à Frogmore House.

L’année dernière, la carte de Noël de la famille du prince Harry et de Meghan Markle montrait le couple souriant alors que l’adorable bébé Archie regardait l’objectif de la caméra (photo)

En 2018, les jeunes mariés de l’époque ont envoyé une image en noir et blanc de leur mariage d’été

La carte festive en noir et blanc montrait le duc et la duchesse de Sussex en train de rire alors qu’ils posaient devant un arbre de Noël, avec le visage d’Archie au premier plan de l’image.

Il a été partagé sur les médias sociaux par le Queen’s Commonwealth Trust et se lisait comme suit: « Joyeux Noël et bonne année de notre famille à la vôtre. »

Dans un tweet, le Trust a déclaré: « Je partage simplement la plus douce carte de Noël de notre président et vice-président, le duc et la duchesse de Sussex. Très joyeux Noël à tous!

Le duc et la duchesse de Cornouailles ont publié leur carte de Noël officielle 2020 la semaine dernière, choisissant une photo candide alors qu’ils se détendaient dans les jardins de Birkhall.

Cela montre que toute la famille porte des vêtements d’hiver confortables avec l’enfant aîné, Prince George, sept ans, assis à côté de son père, le prince William.

Sur la photo: la carte de Noël des Cambridges. La famille passera Noël seule après que le gouvernement ait changé les règles hier

Le prince Charles, 71 ans, et Camilla, 73 ans, ont publié leur carte de Noël officielle 2020, choisissant une photo candide alors qu’ils se détendaient dans les jardins de Birkhall

La princesse Charlotte, cinq ans, est assise sur les genoux de sa mère Kate Middleton portant un pull Ralph Lauren, tandis que le plus jeune du clan, le prince Louis, deux ans, se blottit entre ses parents, tous deux âgés de 38 ans.

Le prince Charles, 71 ans, et Camilla, 73 ans, ont passé une grande partie de l’année dans leur résidence écossaise, choisissant de passer le premier confinement chez eux dans l’Aberdeenshire et de revenir pour une pause estivale.

Sur leur photo, le prince Charles peut être vu avec son bras autour de Camilla alors qu’ils partagent un rire dans les jardins.