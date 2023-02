Meghan Markle et Harry devraient être déposés après que le juge a rejeté la demande de retard dans le procès de la demi-sœur

Meghan Markle s’est vu refuser cette semaine une requête en suspension de la découverte dans un procès en diffamation intenté par sa demi-sœur séparée Samantha Markle au sujet de l’interview révélatrice de la duchesse de Sussex en 2021 avec Oprah Winfrey.

Meghan Markle “ne montre pas que des circonstances inhabituelles justifient la suspension demandée, ou qu’un préjudice ou une charge excessive en résultera si la Cour n’impose pas de suspension”, a déclaré mardi la juge de Floride Charlene Edwards Honeywell dans des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Markle avait demandé le sursis à la découverte dans l’affaire “en attendant une résolution” sur sa requête en rejet de l’action en justice, mais sa sœur a fait valoir que Markle essayait simplement de retarder l’affaire.

Honeywell a convenu que “certaines des réclamations contre elle pourraient être mûres” pour que l’affaire soit rejetée, mais a déclaré qu’elle ne répondait pas à la “norme élevée” pour rester découverte.

LA DEMI-SOEUR DE MEGHAN MARKLE VEUT QUE LE PRINCE HARRY TÉMOIGNE DANS UN PROCÈS EN DIFFAMATION SUR OPRAH WINFREY TELL-ALL

Elle a ajouté qu’il y avait une “possibilité immédiate et claire” que l’affaire soit rejetée, mais a déclaré que la probabilité d’un rejet n’est pas une raison de suspendre la découverte.

Plus tôt cette semaine, Samantha Markle avait exigé que Meghan Markle et le prince Harry soient déposés lors d’entretiens séparés. Ni l’un ni l’autre n’aurait à être interrogé si l’affaire était rejetée.

Les documents indiquent qu'”à ce jour, la duchesse n’a pas accepté de programmer une seule déposition”.

Samantha a poursuivi Markle pour avoir prétendument fait de “fausses” déclarations dans son entretien avec Winfrey. Elle l’a accusée de diffamation “sur la base de déclarations manifestement fausses et malveillantes” faites lors de la rencontre du 7 mars 2021. Samantha a allégué que les “mensonges” de la duchesse étaient “conçus pour détruire [her] réputation” et l’ont soumise à “l’humiliation, la honte et la haine à l’échelle mondiale”.

Samantha veut que l’ancienne star de “Suits” admette qu’elle a menti sur leur relation fraternelle et leur éducation pour vendre un récit “de chiffons à la royauté”. Elle a allégué que Markle avait menti sur le fait d’être un “enfant unique”, ainsi que sur la dernière fois qu’ils se sont vus. Samantha a affirmé que Markle avait faussement déclaré que le frère aîné avait changé son nom de famille en Markle après avoir commencé à sortir avec Harry.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Markle a dit à Oprah Winfrey en 2021 que la dernière fois qu’elle avait vu Samantha, c’était quand elle avait 19 ans et qu’elle ne la “connaît pas vraiment”.

Markle et Samantha ont le même père, Thomas Markle, dont Samantha a également demandé la destitution.

Fox News Digital a contacté l’avocat de Meghan Markle, Michael Kump, pour un commentaire.

L’année dernière, il a déclaré à Fox News Digital : “Ce procès sans fondement et absurde n’est que la continuation d’un schéma de comportement inquiétant. Nous lui accorderons le minimum d’attention nécessaire, c’est tout ce qu’il mérite”, avait déclaré Kump à l’époque.

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.