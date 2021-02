Meghan Markle est enceinte: découvrez la réaction de la famille royale

Meghan Markle attend son deuxième bébé avec le prince Harry

Archie Harrison va être un grand frère!

Meghan Markle et Prince Harry sont « ravis d’attendre leur deuxième enfant », a confirmé un porte-parole du couple à E! Nouvelles du dimanche 14 février. Harry et Meghan, qui ont fait une fausse couche en juillet 2020, n’ont pas encore partagé plus de détails sur sa grossesse pour le moment. Cependant, le paquet de joie du duc et de la duchesse de Sussex rejoindra leur fils Archie, 21 mois, dans la famille.

E! News a appris que le couple avait dit à la famille de Harry, y compris à ses grands-parents Reine Elizabeth II et son mari Prince Philip, ainsi que leur fils et héritier, le père du duc prince Charles, à propos de la grossesse de Meghan à l’avance.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré à NBC News dans un communiqué: « Sa Majesté la Reine, le duc d’Édimbourg, le prince de Galles et toute la famille sont » ravis « et leur souhaitent bonne chance. »