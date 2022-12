Meghan Markle en tête d’affiche d’un événement dans l’Indiana pour l’autonomisation des femmes

Meghan Markle milite pour l’autonomisation des femmes. La femme de 41 ans était l’invitée vedette de l’événement Women’s Fund of Central Indiana mardi.

La duchesse de Sussex est apparue à l’événement à guichets fermés d’Indianapolis, où elle s’est entretenue avec le modérateur, le rabbin Sandy Sasso, de l’importance de soutenir les jeunes filles ainsi que l’autonomisation des femmes.

La discussion a été organisée par le Women’s Fund of Central Indiana, qui a également invité des conférenciers comme l’ancienne première dame Michelle Obama, Brooke Shields, Andrea Jung et Soledad O’Brien.

L’organisation, qui a été reconnue par la Maison Blanche et la Clinton Global Initiative en 2015, se concentre sur la rupture des cycles de la pauvreté pour les femmes et la création de solutions mesurables et durables qui peuvent être reproduites dans tout le pays.

Sasso est la première femme rabbin ordonnée par le mouvement reconstructionniste.

Le Women’s Fund a décrit Meghan comme une “mère, féministe et championne des droits de l’homme”, sur son site Internet. “Elle est une défenseure permanente des femmes et des filles, un fil constant qu’elle tisse à travers des entreprises humanitaires et commerciales.” Markle et son mari, le prince Harry, ont lancé une variété de nouveaux projets depuis leur départ du Royaume-Uni et leur installation en Californie après avoir quitté leur poste de royals seniors en 2020.

La visite de Markle dans le Midwest a eu lieu un jour avant que le prince William et Kate Middleton ne s’envolent pour Boston mercredi pour un voyage de trois jours aboutissant à la cérémonie d’annonce des lauréats des subventions environnementales du prix Earthshot de William.

Le prince et la princesse de Galles, qui sont en désaccord avec Markle et Harry depuis qu’ils ont quitté le Royaume-Uni, n’auraient apparemment pas l’intention de rencontrer les Sussex lors de leur premier voyage aux États-Unis depuis 2014.

“William ne peut tout simplement pas pardonner [Harry], pas seulement pour son comportement et ce qu’il a fait et comment il l’a fait, mais regardez combien repose maintenant sur William”, a déclaré la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, dans “Dan Wootton Tonight” en septembre. “Il a toujours pensé que Harry serait son ailier. Maintenant, il le fait tout seul. Dieu merci, il a Kate à ses côtés.”

Dans un épisode de son podcast, Archétypes, Markle a déclaré qu’une femme “inspirante” qu’elle n’a pas nommée lui avait demandé de poursuivre son activisme alors qu’elle se préparait à épouser Harry et à entrer dans la vie royale en 2018.

“Et j’ai continué à faire le travail pour les femmes et les filles parce que c’est important, oui. Mais aussi parce qu’elle m’a encouragée à le faire”, a-t-elle déclaré, a rapporté le magazine People. “Et la voix collective de nous tous qui se dit que c’est important est peut-être le point. Il y a de la sécurité dans le nombre. Mais il y a aussi de la force dans le nombre.”

La conférence de Markle sur l’Indiana a également eu lieu le même jour que Neil Basu, l’ancien chef du contre-terrorisme de la police métropolitaine, est passé à la télévision au Royaume-Uni, pour décrire comment la duchesse de Sussex a fait face à des menaces “dégoûtantes et très réelles” contre sa vie avant son départ. le pays.

“Nous avions des équipes qui enquêtaient”, a-t-il déclaré, expliquant que Markle avait plus d’une menace crédible pour sa vie. “Des personnes ont été poursuivies pour ces menaces.”

Il a ajouté: “Et si vous aviez vu les choses qui ont été écrites et que vous les receviez… le genre de rhétorique qui est en ligne… vous vous sentiriez menacé tout le temps.”

