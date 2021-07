Meghan Markle embauche l’organisateur de la fête d’Oprah pour la fête du 40e anniversaire qui accueillera «65 personnes» et n’enfreindra PAS les règles de Covid

MEGHAN Markle embauche l’organisateur de fêtes d’Oprah Winfrey pour son 40e anniversaire qui accueillera 65 personnes et n’enfreindra pas les règles de Covid.

La duchesse de Sussex souhaite que Colin Cowie planifie son anniversaire marquant dans le manoir de 11 millions de livres sterling d’Harry à Santa Barbara, en Californie.

Meghan Markle embauche le planificateur d’Oprah Colin Cowie pour sa fête de 40e anniversaire Crédit : Getty

Colin Cowie au gala City Harvest à New York Crédit : Getty

Cowie a prévu des soirées pour des célébrités comme Jennifer Aniston, Tom Cruise et Kim Kardashian.

Harry aurait commandé un gâteau au boulanger local Posies & Sugar et la fête serait censée être discrète.

Les invités de la journée apprécieront les « tables de pâturage » avec des aliments et des vins d’origine locale.

Une source a déclaré: « Megan veut un petit rassemblement. Environ 65 personnes sont invitées, ses amis les plus proches et sa famille. Colin lui a été recommandée par Oprah qui organise toujours des fêtes fabuleuses. »

Meghan aura 40 ans mercredi.

L’anniversaire n’enfreindra pas les règles de Covid car la Californie a assoupli bon nombre de ses restrictions.

La nouvelle de ses projets d’anniversaire survient alors qu’un expert royal accuse Meghan d’avoir secrètement comploté pour épouser le prince Harry afin de poursuivre sa carrière.

La duchesse « ambitieuse » était « bien consciente » de ce que Harry ferait pour sa carrière – y compris une carrière potentielle en politique, affirme le commentateur royal Jonathan Sacerdoti.

« Elle a grandi avec de grandes ambitions et a commencé à les atteindre en tant qu’actrice – mettant le travail, évidemment pas une actrice très réussie en termes de notoriété internationale », a-t-il déclaré à Sky News.

Oprah Winfrey a eu une interview explosive avec Harry et Meghan plus tôt cette année Crédit : Getty

« Elle a ensuite épousé le prince Harry, puis elle est probablement devenue l’un des noms les plus connus ou les plus reconnaissables au monde simplement en épousant quelqu’un … cela montre une énorme quantité de planification et d’ambition.

« Je ne veux pas être totalement non romantique – peut-être qu’elle est tombée amoureuse de Harry, peut-être que leur relation est aussi une relation de partenariat et d’amour à cet égard.

« Mais vous ne vous mariez pas dans la famille royale, je pense, sans savoir ce que cela va faire à votre réputation et à votre exposition internationale. »