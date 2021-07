Meghan Markle écrira la plupart des mémoires révélatrices du prince Harry, selon le photographe royal

MEGHAN Markle a écrit la plupart des mémoires explosives du prince Harry, a déclaré le photographe royal du Sun.

Le duc de Sussex a révélé de manière sensationnelle qu’il écrivait un livre qui examinera les «hauts et les bas» de sa vie extraordinaire en tant que royal.

Les experts pensent que Meghan a aidé Harry à écrire son livre

Mais les experts royaux pensent que Meghan, 39 ans, a peut-être eu une certaine influence sur son travail – et pourrait même écrire la plupart des mémoires explosives.

Le légendaire vivaneau royal du Sun, Arthur Edwards, a déclaré: « Il sera intéressant de voir si sa femme Meghan écrit la majeure partie de ce livre – car elle semble écrire tout ce qu’il publie presque quotidiennement. »

D’autres experts ont partagé le même point de vue – avec un initié remarquant: « Un livre de Harry, tel qu’écrit par Meghan ».

La famille royale aurait été aveuglée par la nouvelle que Harry écrivait secrètement un livre révélateur.

Il a remis l’annonce à sa famille quelques instants avant qu’elle ne devienne publique – les responsables ignorant son existence.

Le prince Charles aurait même été « surpris ».

Un porte-parole de Harry a déclaré qu’il n’avait parlé du livre à sa famille, y compris à la reine, que « très récemment ».

Il a maintenant déclenché un « tsunami de peur » dans la famille royale sur les secrets qu’il divulguera dans le livre.

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Harry détaille sa vie de royal, sa relation avec Meghan, Megxit et l’éducation de leurs enfants, Lilibet et Archie.

L’éditeur a déclaré qu’il s’agissait d’une autobiographie «honnête» et «intime» – suscitant la crainte de nouvelles révélations après que son entretien avec Oprah avec Meghan a accusé la famille royale de racisme.

Dans une déclaration de son manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie, Harry a déclaré: «J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

« J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

« Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. »

Harry sortira le livre l’année prochaine