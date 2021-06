Meghan Markle donnera la première interview depuis la naissance de Lilibet après le livre The Bench en tête de la liste des best-sellers du New York Times

MEGHAN Markle donnera une interview sur son livre pour enfants The Bench ce week-end.

La duchesse de Sussex, 39 ans, devrait être en congé de maternité après avoir donné naissance à Lilibet Diana le 4 juin.

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Meghan Markle donnera une interview dimanche

Mais son porte-parole Omid Scobie a confirmé qu’elle parlerait de son premier livre à l’émission de radio NPR Weekend aux États-Unis dimanche.

Il a tweeté: « Tout juste après que son premier livre pour enfants est devenu un best-seller certifié n ° 1 du New York Times, la duchesse Meghan donnera sa seule interview sur #TheBench à @samanthabalaban au célèbre

@NPRWeekend show, ce dimanche entre 8h et 10h heure de l’Est. »

Meghan a été « inspirée » pour écrire The Bench après avoir initialement écrit un poème pour la première fête des pères de Harry de leur fils Archie.

Elle a également narré un livre audio de l’histoire.

Meghan a déclaré au moment de l’annonce du livre: « Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie. Ce poème est devenu cette histoire.

« Christian superposé dans de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre les pères et les fils de tous les horizons.

« Cette représentation était particulièrement importante pour moi et Christian et j’ai travaillé en étroite collaboration pour représenter ce lien spécial à travers une lentille inclusive.

« Mon espoir est que The Bench résonne avec chaque famille, quelle que soit sa composition, autant qu’avec moi. »

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Thesun.co.uk est votre destination de prédilection pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.