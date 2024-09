Meghan Markle donne une nouvelle tension au prince William après sa grande victoire au Royaume-Uni

Meghan Markle laisse le prince William sous le choc avec une grande victoire

Meghan Markle a réussi à attirer les bonnes grâces des jeunes Britanniques, laissant la famille royale sous le choc.

Comme le rapporte Express.co.uk, la popularité de la duchesse de Sussex parmi la génération Z a considérablement augmenté.

Dans un nouveau sondage réalisé par YouGovl’ancien Costumes L’actrice a décroché une place qui révèle qu’elle est si proche de battre son beau-frère, le prince William, dans les prochains jours.

La popularité de Meghan au Royaume-Uni a grimpé de 22 points, notamment après sa visite à la Une des journaux en Colombie aux côtés de son mari, le prince Harry.

Le sondage a eu lieu du 14 au 15 août et a montré que Meghan était appréciée par « près de la moitié (48 %) des jeunes et détestée par seulement trois sur dix (30 %), avec un taux d’approbation net de plus 18 ».

En revanche, le prince de Galles a recueilli 48 % des votes favorables de la même tranche d’âge. Le futur roi a été détesté par 28 % des jeunes, ce qui lui a valu un « taux d’approbation net de plus 20, soit seulement deux points de plus que Meghan ».

Le sondage serait alarmant pour les membres clés de la famille royale, dont William et la princesse Kate.