Meghan Markle donne sa première adresse depuis qu’il a quitté son poste de royal senior: je ” me demandais si j’étais assez bon “

Dans sa première allocution publique depuis sa démission en tant que royale senior aux côtés de son mari, le prince Harry, Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a assisté lundi au One Young World Summit à Manchester en tant que conférencière principale.

Elle a commencé son discours en disant: “C’est très agréable d’être de retour au Royaume-Uni”

Markle, qui est elle-même conseillère, a partagé avec la foule un souvenir de son premier sommet en 2014. “À bien des égards, à l’époque, j’étais probablement beaucoup comme chacun de vous – jeune, ambitieux, défendant les choses que je et profondément cru en – et aussi en regardant autour de moi et en se demandant: “Comment diable suis-je arrivé ici?” “

Le duc et la duchesse de Sussex ne sortaient pas ensemble au moment de sa visite. Leur relation ne se déroulera que deux ans plus tard.

Poursuivant, Markle a déclaré: “Lors de ce dîner, nous étions environ 20 à 30, pour les conseillers, et j’étais là, j’étais la fille de” Suits “. et j’étais entouré de dirigeants mondiaux, d’humanitaires, de premiers ministres et d’activistes pour lesquels j’avais un respect et une admiration si profonds et de longue date.”

Parlant franchement, l’ancienne actrice a expliqué : “Je doutais de moi et je me demandais, je me demandais si j’étais assez bonne pour être là.”

Markle, maintenant mère d’Archie, 3 ans, et de Lilibet, 1 ans, a noté à quel point sa vision du monde avait changé depuis qu’elle était devenue parent. “Ma vision du monde s’était élargie de façon exponentielle en voyant la communauté mondiale, à travers les yeux de mon enfant. Et je demandais : ‘Quel est ce monde qu’il allait adopter et que pouvons-nous faire, que puis-je faire, pour le rendre meilleur ? ‘ Je suis ravie que mon mari puisse me rejoindre ici cette fois.”

Elle a développé l’importance de l’événement en déclarant: “One Young World a fait partie intégrante de ma vie pendant tant d’années avant que je ne le rencontre, alors le revoir ici, sur le sol britannique, avec lui à mes côtés, le rend tous se sentent bouclés.”