Meghan Markle dit qu’elle, le prince Harry, a eu une réaction «gutturale» à la décision sur l’avortement: «Les hommes doivent s’exprimer»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Meghan Markle explique comment elle et son mari, le prince Harry, ont réagi au renversement de Roe v. Wade.

La duchesse de Sussex a parlé à la journaliste primée Jessica Yelling de l’impact de la décision de la Cour suprême pour un article de Vogue publié mardi. Tout en discutant des réflexions de Harry sur la décision, l’homme de 40 ans a déclaré que “sa réaction la semaine dernière était gutturale, comme la mienne”.

“Les hommes doivent s’exprimer en ce moment et au-delà, car ce sont des décisions qui affectent les relations, les familles et les communautés au sens large”, a expliqué l’ancienne actrice américaine. “Ils ciblent peut-être les femmes, mais les conséquences nous affectent tous. Mon mari et moi en avons beaucoup parlé ces derniers jours. C’est aussi un féministe.”

La mère de deux enfants a souligné qu’il est important que les gens, maintenant plus que jamais, “se regroupent”.

MEGHAN MARKLE VISITE UVALDE POUR POSER DES ROSES BLANCHES AU MEMORIAL POUR LE TIR DE L’ÉCOLE DU TEXAS

“Je sais que pour beaucoup de femmes en ce moment, il y a un sentiment de désespoir”, a déclaré Markle. “Mais encore une fois, nous devons nous unir et ne pas nous vautrer. Nous devons faire le travail. Ce moment nécessite l’unité – vraiment écouter les gens, comprendre que la Constitution a été écrite à une époque où les femmes étaient des citoyennes de seconde classe. Nous ne sommes pas . Certaines choses doivent changer.

“Je pense qu’il s’agit également d’honorer les personnes qui ont fait le travail bien avant nous, comme [feminist icon] Gloria [Steinem]”, a-t-elle poursuivi. “Je suis reconnaissante de tenir un bâton juste à côté d’elle et de continuer à faire ce travail ensemble.”

L’ancienne star de “Suits” a également réfléchi à sa fausse couche. En 2020, elle a écrit un article d’opinion pour le New York Times détaillant son expérience dans l’espoir d’aider les autres. Elle et Harry, 37 ans, sont parents d’un fils nommé Archie, 3 ans, et d’une fille nommée Lilibet, 1 an.

“Je pense à la chance que j’ai ressentie de pouvoir avoir mes deux enfants”, a déclaré Markle. “Je sais ce que cela fait d’avoir un lien avec ce qui se développe à l’intérieur de votre corps. Ce qui se passe avec notre corps est si profondément personnel, ce qui peut également conduire au silence et à la stigmatisation, même si nous sommes si nombreux à faire face à des crises de santé personnelles. Je sais à quoi ressemble une fausse couche, dont j’ai parlé publiquement. Plus nous normalisons la conversation sur les choses qui affectent nos vies et nos corps, plus les gens vont comprendre à quel point il est nécessaire d’avoir des protections en place. “

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Il s’agit de la sécurité physique des femmes”, a-t-elle partagé. “C’est aussi une question de justice économique, d’autonomie individuelle et de qui nous sommes en tant que société. Personne ne devrait être contraint de prendre une décision qu’il ne veut pas prendre, ou qui est dangereuse ou qui met sa propre vie en danger. Franchement, qu’il s’agisse d’un une femme placée dans une situation impensable, une femme qui n’est pas prête à fonder une famille, ou même un couple qui mérite de planifier sa famille de la manière qui a le plus de sens pour lui, il s’agit d’avoir le choix.”

Markle a également noté à quel point elle était reconnaissante d’avoir des conversations aussi ouvertes avec une variété de femmes, dont Steinem, 88 ans, qui a parlé de son expérience d’avortement.

“C’est intéressant qu’ici vous parliez à deux femmes : une qui a choisi d’accoucher joyeusement et une qui a choisi de ne pas accoucher joyeusement”, a fait remarquer Markle. “Et nous prospérons tous les deux parce que nous avons pu faire nos propres choix. Incroyable.”

Steinem a déclaré que l’ERA avait été ratifiée par “le nombre requis d’États” et a appelé à faire pression sur la Maison Blanche et le Congrès pour qu’ils l’adoptent. Markle a répondu : “Eh bien, Gloria, peut-être que vous et moi allons faire un voyage à [Washington] DC ensemble bientôt.”

MEGHAN MARKLE ÉLECTEURS APPELÉS À FROID AVEC GLORIA STEINEM POUR PLAIDOYER POUR LE VOTE

Markle a également décrit comment la décision met en danger la vie de nombreuses femmes à travers le pays.

“Cela a un impact très réel sur le corps et la vie des femmes à partir de maintenant”, a-t-elle déclaré. “Les femmes partagent déjà des histoires sur la façon dont leur sécurité physique est mise en danger. Les femmes avec des ressources voyageront pour se faire avorter, celles qui n’en ont pas pourraient tenter de s’en donner un en prenant un risque énorme.

“Certaines devront s’approvisionner en pilules abortives auprès de pharmacies non réglementées. D’autres qui sont enceintes et se trouvent dans une urgence médicale seront à la merci des médecins et des avocats pour déterminer si une procédure nécessaire pour lui sauver la vie peut même être effectuée. . Qu’est-ce que cela dit aux femmes? Cela nous dit que notre sécurité physique n’a pas d’importance, et par conséquent que nous n’avons pas d’importance. Mais nous oui. Les femmes comptent.

“Ces problèmes sont systémiques, interconnectés et évitables”, a expliqué Markle. “Les femmes de couleur et en particulier les femmes noires sont les plus touchées par ces décisions car la plupart d’entre nous n’ont pas le même accès aux soins de santé, aux opportunités économiques, aux ressources en santé mentale… la liste est longue.”

LE PRINCE HARRY REVU EN CALIFORNIE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LA RÉUNION TENDUE AVEC LA FAMILLE ROYALE AU JUBILÉ DE LA REINE

Roe v. Wade était la décision historique de la Cour suprême de 1973 qui accordait aux femmes le droit à un avortement dans tous les États. La décision 6 contre 3 de la Cour suprême du 24 juin a éliminé le droit constitutionnel à l’avortement, donnant à chaque État le pouvoir de décider d’autoriser ou non la procédure. L’annulation de la décision par le tribunal entraînera probablement des interdictions d’avortement dans environ la moitié des États.

Les femmes enceintes qui envisageaient de se faire avorter avaient déjà été confrontées à une interdiction quasi totale dans l’Oklahoma et à une interdiction après environ six semaines au Texas. Les cliniques d’au moins huit autres États – Alabama, Arizona, Arkansas, Kentucky, Missouri, Dakota du Sud, Wisconsin et Virginie-Occidentale – ont cessé de pratiquer des avortements après la décision de la Cour suprême.

Dans l’Ohio, l’interdiction de la plupart des avortements au premier battement cardiaque fœtal détectable est devenue loi lorsqu’un juge fédéral a dissous une injonction qui maintenait la mesure en attente pendant près de trois ans. La loi de l’Utah a également été déclenchée par la décision, entrant en vigueur avec des exceptions étroites.

Markle est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en mai 2018 au château de Windsor. Les départs du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers Markle. La famille réside maintenant dans la ville côtière de Montecito, en Californie.

HOLLYWOOD RÉAGIT À L’ANNULATION DE ROE V. WADE: “ABSOLUMENT TERRIFIÉ”

Après avoir quitté ses fonctions royales, le couple marié a accordé une interview télévisée explosive à Oprah Winfrey en mars 2021, dans laquelle ils ont décrit des commentaires douloureux sur la noirceur de la peau d’Archie avant sa naissance. La duchesse a parlé de l’isolement intense qu’elle ressentait au sein de la famille royale qui l’a amenée à envisager le suicide.

Buckingham Palace a déclaré que les allégations de racisme formulées par le couple étaient “préoccupantes” et seraient traitées en privé.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.