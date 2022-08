Meghan Markle dit que les Britanniques ont appelé ses enfants le N-Word

L’histoire des critiques de crème coagulée dénigrant Meghan Markle avec des épithètes raciales est bien documentée, mais maintenant la duchesse de Sussex s’ouvre sur le racisme lancé à ses enfants.

Markle, 41 ans, est en couverture de Le numéro mode de The Cut pour détailler sa nouvelle vie en Californie après qu’elle et le prince Harry, 37 ans, ont annoncé leur décision de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique.

De plus, elle détaille également être la mère de leurs deux enfants; Archie Harrison, 3 ans, et Lilibet Diana, 1 an.

Selon Markle, elle détestait devoir partager des photos de famille avec les médias britanniques et leurs lecteurs enragés qui l’appelaient “les enfants le N-mot”.

La duchesse devait donner des photos de son fils Archie à la Royal Rota, le pool de presse qui couvre la reine Elizabeth II et sa lignée de succession, mais c’était quelque chose que Markle a admis qu’elle redoutait de faire étant donné que les Britanniques détournaient leur racisme d’elle. à son premier-né.

“Il y a littéralement une structure”, a déclaré Markle à Allison P. Davis pour La Coupe. “Pourquoi donnerais-je aux personnes mêmes qui appellent mes enfants le mot N une photo de mon enfant avant de pouvoir la partager avec les personnes qui aiment mon enfant?” “Vous me dites comment cela a du sens et ensuite je jouerai à ce jeu”, a ajouté la maman ours.

Au lieu de cela, Markle et Harry ont publié des photos d’Archie sans les donner au préalable à la Royal Rota sur leur page Instagram officielle @SussexRoyal, une décision controversée étant donné que le couple était obligé de partager la page Instagram @KensingtonRoyal avec le duc et la duchesse de Cambridge, Prince Guillaume et Kate Middleton.

Meghan Markle a précédemment allégué que la famille royale s’inquiétait de la couleur de peau d’Archie

Comme indiqué précédemment lors de la rencontre de Markle aux côtés de Harry avec Oprah, elle a partagé qu’il y avait “des inquiétudes et des conversations” sur la noirceur de la peau de son petit garçon à sa naissance.

“Ce sont des conversations que la famille a eues avec Harry”, a déclaré la duchesse de Sussex.

Plus tard, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le questionneur sur le colorisme était le père de Harry, le prince Charles, dont les représentants ont rapidement démenti la rumeur selon laquelle La poste de New York en disant; “C’est de la fiction et cela ne vaut pas la peine d’être commenté.”

Dans l’interview de Markle’s The Cut, elle a également partagé qu’elle espérait que sa sortie et celle de Harry de la famille royale ne conduiraient pas à la séparation de Charles et Harry.

“Harry m’a dit:” J’ai perdu mon père dans ce processus “”, se souvient Meghan, faisant référence à sa relation avec son propre père. “Ce n’est pas forcément la même chose pour eux que pour moi, mais c’est la décision (de Harry).”

Lisez l’intégralité de la couverture de The Cut de Meghan Markle ici.