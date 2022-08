Meghan Markle dit que la presse britannique a appelé ses enfants “le mot N”: “Vous me dites comment cela a du sens”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Meghan Markle n’était pas impatiente de partager des photos de ses enfants avec la presse britannique pour une raison.

Pendant son temps en tant que membre actif de la famille royale britannique, la duchesse de Sussex devait publier des photos de son fils maintenant âgé de 3 ans, Archie, à la Royal Rota, qui est le pool de presse qui couvre la reine Elizabeth II et la famille royale.

“Il y a littéralement une structure”, a expliqué lundi l’ancienne actrice américaine dans la couverture de The Cut.

“Pourquoi donnerais-je aux personnes mêmes qui appellent mes enfants le mot N une photo de mes enfants avant de pouvoir la partager avec les personnes qui aiment mes enfants?” a expliqué l’homme de 41 ans, qui est biracial. “Vous me dites comment cela a du sens et ensuite je jouerai à ce jeu.”

Selon la duchesse, elle et son mari, le prince Harry, n’avaient aucun contrôle sur le compte Instagram @KensingtonRoyal qu’ils partageaient initialement avec le prince William et Kate Middleton.

Un mois avant la naissance d’Archie, le duc et la duchesse de Sussex ont lancé leur propre compte Instagram, @sussexroyal, où ils ont refusé de jouer au “jeu d’échange”. Au lieu de cela, ils ont annoncé leurs propres nouvelles et ont même publié des photos qui n’ont parfois jamais été diffusées à la Royal Rota. Mais après avoir reculé en tant que membres supérieurs de la famille royale, ils ont fermé le compte. Le point de vente a noté qu’ils ne pouvaient plus utiliser “royal” dans leur image de marque.

Markle a annoncé plus tard qu’elle ne reviendrait pas sur les réseaux sociaux en raison de l’intimidation constante des trolls.

La duchesse a également pesé sur la culture des tabloïds “toxiques” et son impact négatif sur deux familles.

“Harry m’a dit:” J’ai perdu mon père dans ce processus “”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas forcément la même chose pour eux que pour moi, mais c’est sa décision.”

Markle a eu une relation tendue avec son père, l’ancien directeur de l’éclairage hollywoodien Thomas Markle, surtout après que The Mail on Sunday a divulgué une lettre personnelle qu’elle a écrite au patriarche le suppliant d’arrêter de parler avec la presse. Elle a poursuivi le point de vente pour atteinte à la vie privée et a gagné.

Le point de vente a également décrit la somptueuse maison californienne de Markle et Harry après leur départ de leurs fonctions royales. Markle a déclaré que la propriété “n’arrêtait pas d’apparaître dans les recherches en ligne”. Elle a dit que pendant qu’ils cherchaient à s’enraciner dans la ville côtière de Montecito, ils ont d’abord résisté à visiter la propriété.

“Nous n’avions pas de travail, donc nous n’allions tout simplement pas venir voir cette maison”, a-t-elle expliqué. “Ce n’était pas possible. C’est comme quand j’étais plus jeune et que tu faisais du lèche-vitrines – c’est comme, ‘Je ne veux pas aller voir toutes les choses que je ne peux pas me permettre. Ça ne fait pas du bien .'” Mais après avoir visité la maison, le couple “est tombé presque immédiatement amoureux”. À la suite d’un accord Spotify de 25 millions de dollars et d’un accord Netflix de 100 millions de dollars, la maison était “dans leurs moyens”.

“L’une des premières choses que mon mari a vues lorsque nous nous sommes promenés dans la maison, ce sont ces deux palmiers”, a-t-elle souligné. “Vous voyez comment ils sont connectés en bas? Il dit:” Mon amour, c’est nous. Et maintenant, chaque jour, quand Archie passe à côté de nous, il dit : “Salut, maman. Salut, papa.””

Selon le point de vente, la maison a été achetée pour 14,65 millions de dollars.

“La maison Montecito est le genre de grande qui vous fait sursauter en vous rappelant que la richesse inimaginable est en fait la réalité quotidienne de quelqu’un”, a décrit le point de vente. “Il évoque une villa toscane classique, un vignoble de Napa et un country club bien entretenu de Beverly Hills décoré avec des tons côtiers soignés et réfléchis pour un air décontracté – l’équivalent domestique des milliardaires habillés en denim.”

“Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour obtenir cette maison”, a déclaré Markle. “Parce que tu entres et vas… joie. Et expire. Et calme. C’est la guérison. Tu te sens libre.”

Markle est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé Harry, 37 ans, en mai 2018 au château de Windsor. Le couple a accueilli un fils nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor en 2019.

Les départs du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers l’ancienne star de “Suits”. La famille réside maintenant à Montecito.

Après avoir quitté leurs fonctions royales, ils ont accordé une interview télévisée explosive à Oprah Winfrey en mars 2021, dans laquelle le couple a décrit des commentaires douloureux sur la noirceur de la peau d’Archie avant sa naissance. La duchesse a parlé de l’isolement intense qu’elle ressentait au sein de la famille royale qui l’a amenée à envisager le suicide.

Buckingham Palace a déclaré que les allégations de racisme formulées par le couple étaient “préoccupantes” et seraient traitées en privé.

En juin de cette année-là, le couple a accueilli leur deuxième enfant, une fille nommée Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. Le nom rend hommage à la fois à la grand-mère de Harry, dont le surnom de famille est Lilibet, et à sa défunte mère, la princesse Diana.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.