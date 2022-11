Meghan Markle dit que “difficile” est le code du “mot b”

Meghan Markle a parlé d’être traitée de b—- et de ce que cela signifie vraiment lors du dernier épisode de son podcast.

L’épisode de mardi de “Archetypes” comportait une conversation sur “l’insulte” avec le comédien Robin Thede et d’autres.

“C’est juste que c’est l’une de ces étiquettes qui donne l’impression d’être constamment lancée”, a expliqué Markle. “Et bien que son utilisation ait certainement des nuances qui en disent long sur la personne qui parle, il y a toujours un type spécifique de femme qui a tendance à être le destinataire…”

“Même en 2022 et au-delà, il est encore utilisé pour décrire une femme qui poursuit ce qu’elle veut, qui a une opinion différente de celle d’un homme, vous savez, qui vous refuse au club”, a ajouté Thede.

“En d’autres termes… je pense que ce que Robin veut dire – et ce que ces gens insinuent lorsqu’ils utilisent ce mot très chargé – c’est que cette femme… oh, elle est difficile”, a déclaré Markle dans une voix off. “Ce qui n’est vraiment qu’un euphémisme, ou probablement même pas un euphémisme, c’est vraiment un mot de code pour le mot b.”

Thede, qui a créé “A Black Lady Sketch Show”, a poursuivi en expliquant comment elle utilise le mot b—- positivement afin de “compenser” l’utilisation négative par les autres.

“Je veux dire, pour une personne qui déteste tellement le mot, cela me donne de l’urticaire”, a déclaré Markle avant d’aborder le point de Thede. “Néanmoins, je dirai, tout cela m’intéresse vraiment, ce dont parle Robin. Parce que, comme vous l’avez peut-être deviné, je n’ai aucun intérêt à me réapproprier ce terme. Mais ces femmes que je respecte, dont j’aime le travail, beaucoup d’entre eux sont tout à fait à l’aise avec cela ; ils veulent faire cela pour en prendre le pouvoir.”

Markle a également noté qu’appeler une femme le “mot b” ​​peut être une “déviation”.

“Alors peut-être que la vérité est… que qualifier une femme de mot b, ou de difficile, est souvent une déviation”, a-t-elle expliqué. “Une façon de cacher certaines de ses qualités vraiment impressionnantes : sa persistance, sa force, sa persévérance, sa forte opinion, peut-être même sa résilience.”

Ce n’est pas la première fois que Markle aborde le mot “difficile” dans sa série de podcasts.

Au cours d’une conversation avec le comédien Issa Rae, la duchesse de Sussex a expliqué qu’elle était qualifiée de “difficile” et de “particulière”.

“Parce que je me retrouve souvent même à entrer dans une pièce, je suis particulier”, a expliqué Markle. “A, je pense qu’une marée haute soulève tous les navires, n’est-ce pas? Nous allons tous réussir. Alors assurons-nous que c’est vraiment génial parce que c’est un succès partagé pour tout le monde. Mais je sais aussi que je vais me recroqueviller et marcher sur la pointe des pieds dans une pièce où, je ne sais pas si tu fais la chose que je trouve la plus gênante, quand tu dis une phrase, mais l’intonation monte comme si c’était une question.”

“Et j’étais juste comme, ‘Oh, mon Dieu, arrête, arrête, chuchote et marche sur la pointe des pieds. Dis juste ce dont tu as besoin. Tu as le droit de fixer une limite. Tu as le droit d’être clair.’ Cela ne vous rend pas exigeant. Cela ne vous rend pas difficile. Cela vous rend clair.

En 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé un “partenariat pluriannuel” entre Spotify et leur société de production Archewell Audio.

Selon un teaser audio publié en mars, la série vise à “enquêter sur les labels qui tentent de retenir les femmes”.

“J’aurai des conversations avec des femmes qui ne savent que trop bien comment ces typographies façonnent nos récits”, a expliqué Markle à l’époque. “Et je parlerai aux historiens pour comprendre comment nous sommes arrivés ici en premier lieu.”

Markle a lancé “Archetypes” 23 août. Sa série de podcasts, qui présente des conversations entre l’actrice et des commentateurs culturels, des historiens et des penseurs contemporains, a débuté avec l’invitée Serena Williams.

La duchesse de Sussex a commencé sa carrière d’actrice avec un petit rôle dans “General Hospital”. Elle a continué à apparaître dans des émissions et des films tels que “Century City”, “CSI: NY” et “Horrible Bosses”.

Elle est surtout connue pour son passage de sept saisons en tant que Rachel Zane dans “Suits”.

En juillet 2016, elle a commencé à sortir avec le prince Harry, et les deux se sont fiancés en novembre 2017. Le couple s’est marié en 2018 et partage deux enfants ensemble – Archie et Lilibet.

