Meghan Markle discute de la maternité avec sa « chère amie » Sophie Grégoire en podcast – National

Sophie Grégoire Trudeau⁠ – épouse du premier ministre Justin Trudeau ⁠ – s’est assise pour le dernier épisode du podcast Archétypes de Meghan Markle, rejoignant une longue liste de femmes estimées qui ont rejoint la duchesse de Sussex pour parler des pressions et des jugements exercés sur les femmes d’aujourd’hui monde.

Sorti mardi, le podcast présentait des discussions sous le titre “Good Wife/Bad Wife, Good Mom/Bad Mom”, explorant les thèmes de la solitude et les attentes irréalisables auxquelles de nombreuses mères et épouses sont confrontées.

L’épisode a débuté avec Markle rappelant une visite qu’elle a eue avec Grégoire Trudeau et leurs enfants au cours de l’été – ils ont passé une journée à la piscine Montecito du prince Harry et Markle, bavardant et buvant du vin, pendant que les enfants profitaient de l’eau.

Markle et son « cher ami » Grégoire Trudeau se sont rencontrés il y a environ sept ans alors que Markle travaillait et vivait à Toronto.

Markle a décrit la réunion comme une affaire détendue et discrète.

“Ce n’était pas notre journée d’épouses et de mères, toutes parfaitement arrosées de chignons, de perles et de sourires sages”, a déclaré Markle.

«C’était l’autre version de nous deux avec des cheveux bouclés sauvages et des maillots de bain et du linge lâche et d’énormes rires de ventre. De gros câlins avec nos bouts de chou, des chuchotements de filles tranquilles sur la terrasse, étourdies comme de vraies écolières.

“Nous nous amusions tellement.”

Markle n’avait que des choses chaleureuses à dire sur l’épouse du premier ministre, décrivant comment Grégoire Trudeau lui enverrait de “petites méditations” lors de sa première grossesse et des notes vocales “d’encouragement”.

L’encouragement était particulièrement significatif à l’époque, a déclaré Markle, car il coïncidait avec une vague de presse particulièrement négative de la part d’un média britannique impitoyable.

Dans l’épisode d’aujourd’hui, Meghan présente son amie de longue date, la première dame du Canada, Sophie Trudeau 😍🔥💛 #Archétypes #ArchetypesWithMeghan pic.twitter.com/5O1oo7H72p — Selwa 🏽 سلوى (@w_selwa) 1 novembre 2022

Elle a également partagé qu’elle s’était fiée aux conseils de Grégoire Trudeau au fil des ans.

La duchesse a déclaré: «Donc, elle n’est pas seulement une épouse ou une première dame. Elle est le genre de personne qui se soucie vraiment profondément de ses amis.

«Elle sait ce que c’est que d’être une mère et une partenaire et plus particulièrement une mère et une partenaire aux yeux du public.

“Et aussi à quel point la culpabilité des attentes peut devenir écrasante.”

Le couple a discuté de l’examen minutieux qu’ils ont chacun ressenti au fil des ans.

«Je ne veux pas devenir trop émotif, mais le stress et l’anxiété que les gens ressentent ces jours-ci – que ce soit la pandémie, que ce soit parce que vous êtes une mère en difficulté et que vos enfants ne peuvent pas se rendre à l’école, quel que soit votre situation est — le stress et l’anxiété sont réels », a révélé Grégoire Trudeau.

« Et notre sens de la communauté a complètement explosé. Nous avons des sœurs qui peuvent materner, nous avons des tantes qui peuvent materner, nous avons des amis qui peuvent materner ; le maternage est une façon d’être, ce n’est pas seulement biologique », a-t-elle poursuivi, alors que le couple discutait de la solitude de la maternité, convenant que les « villages » autrefois disponibles pour aider les mères à élever leurs enfants ont diminué au fil des ans.

Markle a ensuite demandé à Grégoire Trudeau de décrire son enfance en trois mots.

« Sensible, courageux et drôle », a répondu Grégoire Trudeau.

Lorsqu’on lui a demandé quels trois mots elle utiliserait pour se décrire maintenant, Grégoire Trudeau a répondu avec les mêmes trois mots, ajoutant: «J’ai fait tellement de travail pour revenir à cette petite Sophie en moi. À travers toute l’adversité, à travers toutes mes propres luttes, et je l’ai trouvée. Je vais donc continuer à m’occuper d’elle.

Markle a fait l’éloge de son amie de longue date, affirmant que Grégoire Trudeau ⁠ est « emblématique de la force qui découle de l’acceptation de votre humanité, même face à toutes ces pressions familiales, domestiques et publiques ».