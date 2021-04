MEGHAN Markle « devrait se taire » si elle ne veut pas être le centre d’attention lors des funérailles du prince Philip, a déclaré un expert royal.

Angela Levin a fait le jibe enflammé après que les amis de la duchesse de Sussex aient prétendu qu’elle était restée aux États-Unis pour éviter de voler la vedette à Philip.

* Lisez notre blog en direct de Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Meghan Markle devrait passer au second plan dans la préparation des funérailles du prince Philip, a déclaré un expert royal. Crédits: Getty

Un ami de Meghan aurait déclaré au MailOnline: « Meghan a déclaré que sa principale préoccupation en ce moment était de soutenir Harry. Elle a dit qu’elle lui avait laissé le choix d’assister ou non aux funérailles. »

Ils ont ajouté: « Meghan a dit que c’est à cette époque que la famille devrait se réunir, mettre ses différences de côté et s’unir pour ne faire qu’un.

« Elle a dit que c’est ce que le prince Philip voudrait et qu’elle est prête à pardonner et à aller de l’avant. »

Mais Angela Levin a déclaré qu’il serait audacieux de la part de Meghan de supposer qu’elle pourrait voler la vedette au duc d’Édimbourg et que la duchesse devrait instinctivement prendre une place arrière avant les funérailles.

L’auteur de Harry: Conversations avec le prince, a écrit sur Twitter: «Si Meghan ne voulait pas être ‘au centre de l’attention lors des funérailles’, a dit à ses ‘amis’ qu’elle ‘adorait le prince Philip’ et qu’elle était prête à ‘pardonner la famille royale, «elle devrait se taire.

« Au lieu de cela, les trois commentaires montrent son comportement condescendant et grandiose. Je ne les crois pas. »

Angela Levin a fait ces commentaires après que des amis auraient déclaré que Meghan ne voulait pas être au centre de l’attention Crédit: MAX CISOTTI

Expliquant ses commentaires à The Sun Online, elle a déclaré: « Je pense qu’il est étonnant qu’une personne qui fait partie de la famille royale depuis très peu de temps ait l’audace de penser qu’elle va être le centre d’attention lors des funérailles de l’homme le plus extraordinaire de 99 ans qui fut le mari de la reine pendant plus de 70 ans.

« Je pense que tu devrais instinctivement prendre place à l’arrière et si tu sens que tu seras [attracting attention] vous n’en dites rien.

«Vous venez et vous êtes très calme, vous vous asseyez à l’arrière et vous portez du noir comme on vous le dit. Si vous ne voulez pas être au centre de l’attention, restez silencieux.

Meghan, 39 ans, n’a pas confirmé les commentaires de son amie et n’a rien dit publiquement sur son absence aux funérailles du prince Philip.

La duchesse de Sussex, qui attend son deuxième enfant cet été, a cependant été avisée de ne pas se rendre en Angleterre pour le service ce week-end en raison de sa grossesse.

Pendant ce temps, Harry a fait le voyage de 5400 milles des États-Unis au Royaume-Uni au cours du week-end.

Le duc de Sussex a été vu en train de descendre d’un vol British Airways en provenance de Los Angeles qui est arrivé à Heathrow à 13 h 15 dimanche.

Il devra désormais mettre en quarantaine pendant dix jours – bien qu’il puisse le quitter après cinq jours s’il fournit un test négatif dans le cadre du programme Test to Release approuvé par le gouvernement.

Cependant, Harry sera autorisé à assister aux funérailles de Philip, car les directives stipulent que ceux qui viennent de l’étranger peuvent quitter l’isolement «pour des raisons de compassion».

C’est la première fois que le duc se rend au Royaume-Uni depuis mars dernier – et ce sera la première fois que William et lui se voient depuis son entretien explosif avec Meghan avec Oprah.

Mais Mme Levin pense que les frères ne discuteront probablement pas de l’interview à la bombe avant les adieux de leur grand-père.

« Je ne pense pas qu’Harry et William en parleront beaucoup avant les funérailles, » dit-elle.

« 1.) Harry doit être isolé et 2.) Ce n’est pas vraiment approprié de faire ça.

« Je pense que les gens s’occupent les uns des autres dans leur tristesse mais je pense qu’une conversation appropriée pourrait avoir lieu après les funérailles. »

Le commentateur royal a ajouté: « J’espère que cela pourra simplement commencer quelque chose. »