Meghan Markle dépasse Joe Rogan en tant que numéro 1 sur Spotify avec un nouveau podcast

Meghan Markle a renversé le roi de Spotify Joe Rogan cette semaine pour devenir numéro un sur la plateforme dans six pays différents, dont les États-Unis, avec son nouveau podcast “Archetypes”.

La duchesse de Sussex a accueilli son amie de longue date et championne de tennis Serena Williams en tant que première invitée sur le podcast mardi. Les deux ont parlé de la façon dont le mot “ambition” est devenu un “mot sale, sale quand il s’agit de femmes”.

Dans le podcast, la royale a déclaré qu’elle n’avait jamais ressenti personnellement une connotation négative envers “l’ambition” jusqu’à ce qu’elle commence à sortir avec le prince Harry.

“Depuis que j’ai ressenti la négativité derrière cela, il est vraiment difficile de ne pas le ressentir”, a-t-elle déclaré. “Je ne peux pas l’ignorer non plus, dans les millions de filles et de femmes qui se font plus petites – tellement plus petites – sur une base régulière.”

“The Joe Rogan Experience” a régulièrement été le meilleur podcast du service de streaming depuis ses débuts en mai 2020. Rogan s’est entretenu avec le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans son dernier épisode cette semaine.

Avec les États-Unis, “Archetypes” a également dépassé Spotify au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le podcast de Markle est produit par Archwell Audio du Sussex en collaboration avec Gimlet Media de Spotify.

Dans une promo, Meghan a déclaré que les auditeurs apprendraient à connaître la “vraie” elle, “probablement le moi qu’ils n’ont jamais appris à connaître – certainement pas au cours des dernières années, où tout passe par l’objectif des médias plutôt que par , ‘Salut c’est moi.'”

Le couple a cessé d’être des membres de la famille royale en janvier 2020 et s’est finalement installé en Californie où ils ont commencé à travailler sur diverses entreprises médiatiques.

Ils ont également accordé une interview controversée à Oprah Winfrey dans laquelle ils ont sévèrement critiqué le palais en mars 2021.

Au cours du podcast, Markle a comparé sa décision de quitter ses fonctions royales à la planification de Williams de se retirer du tennis cette année. “Il faut beaucoup de courage, je pense aussi, pour arrêter quelque chose à bien des égards plutôt que de continuer parfois”, a déclaré la duchesse.

Markle prévoit d’avoir Mariah Carey dans son émission la semaine prochaine.