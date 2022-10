Meghan Markle critique Hollywood pour avoir utilisé le stéréotype “Dragon Lady” dans le premier podcast depuis la mort de la reine

Meghan Markle a appelé Hollywood pour avoir stéréotypé les femmes asiatiques dans son dernier épisode de podcast.

Markle a parlé à l’actrice Margaret Cho et à la journaliste de radio Lisa Ling de la façon dont la représentation médiatique de la “Dragon Lady” a affecté les femmes asiatiques dans la vraie vie dans le quatrième épisode de “Archetypes”.

Le podcast Spotify est revenu après une brève interruption due au décès de la reine Elizabeth II. Le roi Charles III et d’autres membres de la famille royale ont également repris le travail après une période de deuil royal.

“Films comme Austin Powers et Kill Bill – ils ont présenté ces caricatures de femmes d’origine asiatique comme hypersexualisées ou agressives”, a déclaré la duchesse de Sussex.

Markle a également noté qu’elle avait vu “de nombreux” autres exemples à Hollywood.

“Ce stéréotype toxique sur les femmes d’origine asiatique… ça ne s’arrête pas au générique”, a-t-elle poursuivi.

Ling et Cho ont parlé à Markle du manque de représentation asiatique à l’écran.

“Pour être honnête avec vous, la raison pour laquelle j’ai poursuivi le journalisme audiovisuel était qu’en grandissant, c’est la seule voie que je pensais être disponible pour moi. J’étais quelqu’un qui a grandi dans un foyer brisé”, a expliqué Ling.

“Mes parents ont divorcé quand j’avais 7 ans, et la télévision était toujours allumée chez moi. C’était comme ma baby-sitter préférée. Et j’avais ces fantasmes de, d’en faire partie d’une manière ou d’une autre, parce que je pensais, si je peux passer à la télévision, peut-être que j’aurai une vie meilleure un jour. Mais personne ne me ressemblait de loin à la télévision, à l’exception de Connie Chung.

Cho a admis qu’elle se sentait frustrée de grandir sans représentation appropriée dans les films.

“Je n’ai jamais vu d’Asiatiques dedans, et donc je ne me suis jamais senti visible. Je ne me suis jamais senti vu nulle part. Et puis plus tard, je suppose, j’ai commencé à faire des films muets, et j’ai commencé à réaliser, ‘Oh, c’est en fait comme un archétype, cet archétype de la Dame Dragon'”, a déclaré l’humoriste à Markle.

L’actrice de “30 Rock” a également parlé franchement du stéréotype “Dragon Lady””, qui, selon elle, découle du “fantaisie de l’orientalisme”.

“C’est comme la femme fatale… une femme qui est belle et mortelle. Parce qu’on ne peut pas être juste belle. aussi tellement épinglé à cette idée que l’asiatisme est une menace inhérente. Que notre étranger va en quelque sorte ‘aller le chercher’ “, a déclaré Cho.

Elle a ajouté: “Le mystère et l’exotisme en font partie. Et malheureusement, ce trope est vraiment resté fidèle au film, mais aussi aux femmes américaines d’origine asiatique ou aux femmes asiatiques.”

Markle a lancé “Archetypes” le 23 août. Sa série de podcasts, qui présente des conversations entre l’actrice et des commentateurs culturels, des historiens et des penseurs contemporains, a débuté avec l’invitée Serena Williams.

Contrairement aux épisodes précédents, Markle n’a pas révélé l’invité pour l’épisode de podcast de la semaine prochaine.