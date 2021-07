Meghan Markle crée la série animée Netflix Pearl avec le mari d’Elton John dans le cadre d’un accord de 112 millions de livres sterling

MEGHAN Markle s’associe à Netflix et au mari d’Elton John pour créer une nouvelle série animée dans le cadre de l’accord de 112 millions de livres sterling des Sussex.

La duchesse assumera le rôle de productrice exécutive de la série intitulée « Pearl ».

La société de production de Meghan et Harry, Archewell, a annoncé la nouvelle émission sur Netflix Crédit : PA

L’émission a été décrite comme une « série familiale centrée sur les aventures d’une fille de 12 ans inspirée par une variété de femmes influentes.

Meghan et Harry, les fondateurs d’Archewell Productions, ont annoncé le projet aujourd’hui.

Le prince agira également en tant que producteur exécutif de l’émission, aux côtés du mari d’Elton John, David Furnish, Carolyn Soper et des cinéastes primés aux Emmy Awards Liz Garbus, Amanda Rynda et Dan Cogan.

La série animée, qui met en scène une fillette de 12 ans, sera une série familiale sur le site de streaming.

« Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est en voyage de découverte d’elle-même alors qu’elle essaie de surmonter les défis quotidiens de la vie », a déclaré Meghan dans un communiqué.

«Je suis ravi qu’Archewell Productions, en partenariat avec la plate-forme puissante de Netflix, et ces incroyables producteurs, vous propose cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l’histoire.

« David Furnish et moi avons été impatients de mettre en lumière cette série spéciale, et je suis ravi que nous puissions l’annoncer aujourd’hui. »

David a ajouté: « Ajouter Furnish: « Je suis ravi que nous puissions enfin annoncer cette série animée passionnante. Meghan, la duchesse de Sussex et moi sommes profondément passionnés par le fait de présenter les histoires inspirantes et positives de femmes extraordinaires du monde entier à un public mondial de tous âges.

Je suis ravi qu’Archewell Productions, en partenariat avec la plate-forme puissante de Netflix, et ces incroyables producteurs, vous propose cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l’histoire. Meghan Markle

« L’équipe qui collabore à la série est de première classe et Netflix est le partenaire idéal. »

Le couple a dévoilé les détails de l’émission après avoir signé un accord de 112 millions de livres sterling avec Netflix.

Ils ont dit que la première émission serait une docuserie sur les Invictus Games bien-aimés de Harry, dont il est le patron de la Invictus Games Foundation.

Heart of Invictus documentera la vie des concurrents alors qu’ils s’entraînent pour les prochains jeux de 2022.

Harry a déclaré : « Depuis les tout premiers Jeux Invictus en 2014, nous savions que chaque concurrent contribuerait à sa manière exceptionnelle à une mosaïque de résilience, de détermination et de détermination.

« Cette série donnera aux communautés du monde entier une fenêtre sur les histoires émouvantes et édifiantes de ces concurrents sur leur chemin vers les Pays-Bas l’année prochaine.

« En tant que première série d’Archewell Productions avec Netflix, en partenariat avec la Invictus Games Foundation, je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par le voyage à venir ou plus fier de la communauté Invictus pour son inspiration continue de guérison mondiale, de potentiel humain et de service continu. »

Il y a des spéculations que Pearl aura une sensation similaire à son récent livre pour enfants The Bench, qui est devenu un best-seller du New York Times.

Meghan a expliqué que le livre sorti le 8 juin était une « lettre d’amour » à son mari et à leur premier enfant, Archie.

Elle a déclaré: « Alors que ce poème a commencé comme une lettre d’amour à mon mari et à mon fils, je suis encouragée de voir que ses thèmes universels d’amour, de représentation et d’inclusion résonnent dans les communautés du monde entier. »

Elle a ajouté : « À bien des égards, la poursuite d’un monde plus compatissant et équitable commence par ces valeurs fondamentales.

« De même, dépeindre une autre facette de la masculinité, fondée sur la connexion, l’émotion et la douceur, revient à modéliser un monde que tant de gens aimeraient voir pour leurs fils et leurs filles.

« Merci de m’avoir soutenu dans ce projet spécial. »

Cela vient après que le hochement de tête de Meghan et Harry aux Emmy soit « ridicule » – car ils « ont proféré des contrevérités complètes » à Oprah, selon un expert royal.

La conversation explosive du couple a été nominée pour un des meilleurs gongs – après avoir fait une série de déclarations explosives sur la famille de Harry.

Au cours de l’interview, ils ont allégué qu’un royal senior avait fait des commentaires racistes sur la couleur de peau de leur fils Archie – tandis que Meghan a affirmé que Kate la faisait pleurer sur les robes des demoiselles d’honneur.

Mais le commentateur Phil Dampier a déclaré que les Sussex étaient encouragés à dire « leur vérité – plutôt que la vérité ».

Il a déclaré à Sun Online : « Je pense que c’est de la farce.

« Nous savons maintenant que Harry et Meghan ont été autorisés à proférer de nombreuses contre-vérités complètes et des » faits « non vérifiés dans l’interview, et Oprah Winfrey n’a rien fait pour l’interroger.

« En tant qu’exercice journalistique, je pensais que c’était très, très pauvre.

« Cela a peut-être été regardé par des millions de personnes et a fait beaucoup de gros titres, mais ce n’était clairement pas du journalisme. »

L’émission spéciale de deux heures a été diffusée en mars – mais des mois plus tard, elle semble susceptible de conserver sa place en tant qu’événement télévisé de l’année.

Harry a dit à Oprah qu’il se sentait abandonné par sa famille – et qu’il parlait à peine à son frère, décrivant maintenant leur relation comme « l’espace ».

