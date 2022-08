Meghan Markle compare son mariage à la libération de Mandela — RT World News

Les commentaires de la duchesse de Sussex ont suscité la colère du petit-fils de l’ancien président sud-africain

Le petit-fils de Nelson Mandela s’en est pris à Meghan Markle mardi après avoir comparé les célébrations résultant de son mariage royal à la joie suscitée par la libération de prison de l’emblématique militante anti-apartheid.

S’adressant au Daily Mail, Zwelivelile Mandela, un député sud-africain, s’est dit surpris par les propos de Markle. Lundi, la duchesse de Sussex a déclaré au magazine The Cut que lors de la première de 2019 de ‘The Lion King’, un membre sud-africain de la distribution a affirmé que son mariage avec le prince Harry avait fait des Sud-Africains “réjouissons-nous dans les rues comme nous l’avons fait lorsque Mandela a été libéré de prison.”

Le petit-fils de Mandela estime cependant que de telles comparaisons minimisent le sacrifice de son grand-père et d’autres personnalités qui ont lutté contre l’apartheid, une politique de ségrégation et de discrimination contre la majorité non blanche, qui a existé en Afrique du Sud de 1948 au début des années 1990.















“La célébration de Madiba était basée sur le dépassement de 350 ans de colonialisme par 60 ans d’un régime d’apartheid brutal en Afrique du Sud. Il ne peut donc pas être assimilé au même», a déclaré le petit-fils de Mandela, faisant référence au nom de clan de l’ancien dirigeant sud-africain.

Selon Zwelivelile, lorsque les Sud-Africains ont célébré la sortie de prison de son grand-père, où il avait passé 27 ans, et dansé dans les rues, la jubilation était bien plus justifiée que la joie suscitée par le mariage de Markle avec “un prince blanc.”

“Nous portons encore les cicatrices du passé. Mais [Mandela’s celebrations] étaient le produit du fait que la majorité de notre peuple a été amenée dans la rue pour exercer son droit de vote pour la première fois», a-t-il dit, ajoutant que même maintenant, «il y a des gens qui veulent être Nelson Mandela.”

Selon le Times, Zwelivelile a conseillé la duchesse de Sussex «retrousser ses manches et améliorer la vie des gens ordinaires en Angleterre et au Royaume-Uni.”

“Pour la personnalité qu’elle est, elle peut faire beaucoup de bien dans la communauté mondiale en adoptant les causes défendues par Madiba..”

Meghan Markle, ancienne star de la série télévisée “Suits”, a épousé le prince Harry en 2018. Le somptueux mariage royal du couple a été largement couvert par les médias occidentaux et en présence de nombreuses personnalités. Un certain nombre de controverses les ont entourés depuis, la plus notable étant leur décision de prendre du recul en tant que membres « seniors » de la famille royale, ce qui aurait conduit à une rupture majeure entre le couple et le palais de Buckingham.