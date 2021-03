Meghan Markle brille dans une robe chic Armani de 3300 £ lors d’une interview à Oprah

L’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah devrait être diffusée plus tard ce mois-ci en Amérique – et la duchesse de Sussex a choisi de porter une superbe robe Giorgio Armani en soie marine au prix de 3300 £.

Meghan a fièrement montré sa bosse de bébé en fleurs pour l’interview, qui est ceinturée juste au-dessus de son ventre et présente une broderie florale métallique sur une épaule, ajoutant une touche de miroitement – et créant un look élégant sur elle.

La forme portefeuille de la robe est super flatteuse sur La duchesse de Sussex – et le tissu en soie est parfait pour sa bosse grandissante au cours des prochains mois.

Meghan a choisi de porter ses cheveux en chignon et portait un œil subtil mais charbonneux – ce qui la rendait absolument magnifique.









Meghan, enceinte, a associé la robe à un bracelet de la collection de bijoux du prince Diana – un bracelet de tennis Cartier en diamant, qui coûte environ 17700 £. Elle portait également un bracelet Cartier « Love » de 6000 £, qui aurait été un cadeau de Harry.

Nous avons maintenant trouvé la robe de Meghan de Giorgio Armani, mais le stock est presque épuisé. Saks Fifth Avenue a encore quelques tailles en stock – alors procurez-vous-le tant que vous le pouvez.

Si vous souhaitez recréer son style à moindre coût, pourquoi ne pas acheter l’une des options que nous avons trouvées ci-dessous – et qui doit être plus adaptée à notre budget.









À commencer par cette robe midi portefeuille à manches longues ASOS Design Maternity. On adore la couleur noire unie avec des broderies florales bleues. Au prix de seulement 32 £, c’est un snip par rapport à celui d’Armani. Le col en V est également très flatteur – tout comme celui de Meghan. Même si cela fait partie de la collection ASOS Maternity, il a été conçu pour vous emmener de la bosse à bébé.

Ou si vous voulez quelque chose de simple et simple, pourquoi ne pas opter pour la robe portefeuille midi en jersey à col en V nouée sur le devant de Marks and Spencer? Au prix de 35 £, il tombe juste au mollet et à une coupe régulière. Il a été confectionné en jersey léger pour un confort tout au long de la journée. Décoré d’un col en V flatteur et d’une cravate à la taille, il possède également de subtiles manches bouffantes.

Êtes-vous intéressé à recréer le look de Meghan par vous-même ou avez-vous des idées sur ce qu’elle portait? Faites-nous savoir dans la zone de commentaires.