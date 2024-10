Meghan Markle bouleversée par la rupture avec Harry qui se retourne contre lui

Meghan Markle est gravement affectée par les rumeurs concernant son mariage avec le prince Harry, rapporte-t-on.

La duchesse de Sussex, qui suit actuellement une carrière différente de celle du duc, est bouleversée par les rumeurs sur sa vie amoureuse.

Une source a déclaré à OK! : « Elle a vraiment ressenti la tension ces dernières semaines, et avec toutes les spéculations autour d’elle, d’Harry et de leur mariage. »

Ils ont ajouté : « Ils ne se sont pas rendu service en organisant autant d’événements séparés, mais c’est ce qu’ils ont décidé de faire car cela leur convient le mieux en ce moment en tant que couple et ils sentent tous les deux qu’ils peuvent briller lors d’événements qui sont près de leur cœur. »

Ils ont poursuivi : « Mais cela la contrarie de savoir que, alors qu’Harry était félicité pour toutes ses apparitions, elle était critiquée pour ce qu’elle disait, ce qu’elle portait, etc. et cela lui rappelait des souvenirs blessants de l’époque où elle était royale. »