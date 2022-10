Meghan Markle aurait été «obsédée» par le palais niant la querelle de Kate Middleton

Un nouveau livre donne un aperçu du drame présumé entre la princesse de Galles Kate Middleton et la duchesse de Sussex Meghan Markle.

De nouveaux extraits du nouveau livre de l’initié royal Valentine Low “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”, affirment que Markle est devenu “obsédé” par le palais contestant tout rapport de division entre eux.

En 2018, alors que Markle se préparait à se marier dans la famille royale, les médias britanniques se sont répandus avec le récit selon lequel Markle avait fait pleurer Middleton lors d’un essayage.

“La vérité”, écrit Low, “est qu’après l’essayage de la robe, Meghan était devenue obsédée par le fait d’essayer de persuader le bureau de presse du palais de publier quelque chose niant l’histoire”, selon des extraits obtenus par Page Six.

Low affirme que “[The palace] étaient tout aussi catégoriques que ce serait une grave erreur de commencer à informer sur des histoires personnelles relatives aux différences entre les membres de la famille royale », c’est pourquoi rien n’a été réfuté. C’est ce que Markle a particulièrement contesté – que les médias se soient trompés sur l’histoire – et personne n’est intervenu pour le corriger.

Low a également écrit que le palais ne voulait pas ” attiser les flammes de l’histoire “.

En 2021, après avoir quitté leurs fonctions de membres de la famille royale, le duc et la duchesse de Sussex ont accordé une interview à Oprah Winfrey, où Markle a contesté les affirmations selon lesquelles elle avait fait pleurer sa belle-sœur, affirmant à la place que c’était Kate qui avait fait Meghan pleure.

Elle a dit à Oprah : “Quelques jours avant le mariage, elle était contrariée par quelque chose – concernant, oui – le problème était correct à propos des robes de demoiselle d’honneur, et ça m’a fait pleurer, et ça m’a vraiment blessée.”

Dans un autre livre royal, “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”, Katie Nicholl écrit que la controverse concernait la fille de Middleton, Charlotte, et sa tenue pour le mariage. “Kate et Meghan n’étaient pas d’accord sur la question de savoir si Charlotte devait ou non porter des collants avec sa robe. Meghan voulait les jambes nues ; Kate estimait que couvert était plus approprié pour sa fille lors d’une occasion aussi formelle.”

Markle a révélé à Oprah : “Je ne pense pas qu’il soit juste pour elle d’entrer dans les détails parce qu’elle s’est excusée… et je lui ai pardonné.” La femme de 41 ans a déclaré à propos de Middleton : “Elle en était propriétaire et elle s’est excusée et elle m’a apporté des fleurs et une note d’excuse… elle a fait ce que je ferais si je savais que j’avais blessé quelqu’un.”

“Ce qui a été difficile à surmonter, c’est d’avoir été blâmé pour quelque chose que non seulement je n’ai pas fait, mais qui m’est arrivé”, a déclaré l’actrice d’origine américaine à Oprah. “Et les personnes qui ont participé à notre mariage, se rendant à notre communications [communications] équipe et en disant: ‘Je sais que cela ne s’est pas produit.'”

“Je pense qu’il est vraiment important que les gens comprennent la vérité”, a déclaré Markle à propos de toute la débâcle. “J’espère qu’elle [Middleton] aurait voulu que cela soit corrigé et peut-être de la même manière que le palais ne laisserait personne d’autre le nier, ils ne la laisseraient pas, parce que c’est une bonne personne. Je pense qu’une grande partie de ce que j’ai vu se jouer est cette idée de polarité, où si vous m’aimez, vous n’avez pas à la détester. Et si tu l’aimes, tu n’as pas besoin de me détester.”

Aujourd’hui, la relation entre les belles-sœurs reste dans les limbes. Avec des apparitions publiques limitées ensemble, sans parler de vivre dans des pays séparés, la saga Middleton/Markle continue.