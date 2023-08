Meghan Markle assiste au concert de Taylor Swift à Los Angeles sans le prince Harry – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Meghan Markle ne laisse pas le voyage de son mari à Tokyo l’empêcher de passer une bonne soirée entre filles à l’ancienne ! Un nouveau rapport de Page 6 affirme que la mère de deux enfants a assisté à la Taylor Swift Concert Eras Tour à Los Angeles le mardi 8 août. Le point de vente a également rapporté le 9 août que l’ancien Combinaisons l’actrice a assisté au grand spectacle avec BFF Lucy Fraser. Son mari PrinceHarry, pendant ce temps, il a fait surface à Toyko alors qu’il siégeait à un panel lors du Sommet sur la valeur sportive de l’International Sports Promotion Society (ISPS).

Pendant ce temps, la controverse a de nouveau agité la famille royale, car le titre de HRH (Son Altesse Royale) du prince Harry semble avoir été retiré du site Web officiel de la monarchie britannique ces derniers jours. Meghan et son vrai prince ne sont pas étrangers à la séparation – ou à la controverse. Lors de leur premier entretien ensemble en 2017, ils ont expliqué comment ils géraient les longues séparations alors qu’ils sortaient ensemble, avec Meghan en train de tirer Combinaisons à Toronto et Harry en Angleterre.

« C’était juste un choix, non ? Je pense que très tôt, lorsque nous avons réalisé que nous allions nous engager les uns envers les autres, nous avons dû investir du temps et de l’énergie pour y arriver », a déclaré Meghan à la BBC. Mishal Hussein à l’époque, par ELLE. Harry a ajouté que « nous l’avons fait fonctionner et maintenant nous sommes ici », se référant à leurs fiançailles.

5 ans, un mariage et deux enfants plus tard, elle s’est exprimée sur la controverse quasi constante entourant leur mariage et leur relation tendue à plusieurs reprises avec la famille royale. Elle a affirmé dans une interview d’août 2022 que le simple fait d' »exister » semblait déclencher le mécontentement avant qu’ils ne quittent leurs fonctions royales et ne déménagent en Californie.

« N’importe quoi à juste … parce qu’en existant, nous bouleversions la dynamique de la hiérarchie », a déclaré la duchesse La Coupec’est Allison P. Davis. « Alors nous allons, ‘D’accord, d’accord, sortons d’ici. Heureux de », a-t-elle déclaré, ajoutant que cela avait déjà été fait par quelques membres de la famille royale précédents. « Cela, pour une raison quelconque, n’est pas quelque chose que nous étions autorisés à faire, même si plusieurs autres membres de la famille font exactement cela. »

