Meghan Markle assiste à la tournée Eras de Taylor Swift alors que le prince Harry atterrit à Tokyo avec un ami: rapport

Meghan Markle ne passe pas un été cruel.

La duchesse de Sussex a assisté mardi à un concert de Taylor Swift au SoFi Stadium de Los Angeles, a confirmé une source au magazine People. La performance faisait partie de la tournée Eras du chanteur.

Un porte-parole de Swift, 33 ans, et l’ancienne actrice américaine, 42 ans, n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

MEGHAN MARKLE ET LE PRINCE HARRY ACHETENT LES DROITS DU CINÉMA POUR UN ROMAN DANS LE PROCHAIN ​​DÉPLACEMENT À HOLLYWOOD

Selon l’initié, la royale Swiftie a été aperçue en train de sauter de sa chaise et de chanter « You Belong With Me ».

Pendant ce temps, son mari profitait d’un type de tournée très différent. Mercredi, le prince Harry a assisté au ISPS Sports Value Summit-Special Edition à Tokyo. Il a été rejoint par son ami proche, joueur de polo et mannequin Ignacio « Nacho » Figueras, qui participe également au sommet.

Le duc de Sussex sera en selle pour la Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2023, qui se déroule samedi à Singapour. Selon le média, le fils cadet du roi Charles III a lancé Sentebale avec le prince Seeiso du Lesotho en 2006 pour aider les jeunes touchés par la pauvreté, les inégalités et le VIH/sida en Afrique. Depuis 2010, le match de polo annuel a rapporté plus de 14 millions de dollars.

Alors que le prince William se rend également à Singapour, les frères vont s’esquiver. L’héritier du trône britannique devrait visiter la république insulaire d’Asie du Sud-Est le 7 novembre pour la cérémonie de remise des prix Earthshot 2023.

Les frères, autrefois proches, se sont séparés depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont fait leur sortie royale. En 2020, le couple a annoncé qu’il se retirait en tant que membre de la famille royale, citant ce qu’il a décrit comme les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques.

Après s’être installé à Montecito, en Californie, le couple s’est assis pour une interview télévisée de deux heures avec Oprah Winfrey, a lancé une docu-série Netflix en six parties sur leur vie ensemble, et Harry a publié ses mémoires les plus vendues, « Spare ».

NACHO FIGUERAS RÉVÈLE LE SECRET DE SON MARIAGE DURABLE : « VOUS DEVEZ ARROSER LA PLANTE TOUS LES JOURS »

Markle est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique, 38 ans, en 2018. Ils partagent deux enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet.

Alors que Harry n’a pas pu accompagner sa femme pendant sa soirée, le point de vente a noté qu’il était déjà allé au SoFi Stadium. En 2022, il était au Super Bowl, auquel il a assisté avec sa cousine la princesse Eugénie, qui venait du Royaume-Uni

Le duc et la duchesse de Sussex sont sortis il y a près d’une semaine pour célébrer le 42e anniversaire de Markle. Selon le point de vente, ils ont gardé les choses locales et ont apprécié le dîner à Lune à Montecito.

Markle est l’une des nombreuses célébrités qui ont assisté aux concerts à guichets fermés de Swift. Le point de vente a noté qu’Emma Stone, Austin Butler et Kaia Gerber ont également assisté au spectacle de mardi soir.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Swift a donné le coup d’envoi du premier concert de la tournée Eras de 52 dates en mars au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona. Après ses concerts à Los Angeles, Swift se rendra à l’étranger, a rapporté le point de vente.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.