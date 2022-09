MEGHAN Markle a arrêté la sortie de son podcast Spotify, Archetypes, pendant la durée de la période de deuil de la Reine.

Trois épisodes complets de la série audio sont sortis depuis son lancement le 23 août.

Le podcast de Meghan Markle a été mis en pause

Samedi, elle a accueilli les personnes en deuil à Windsor avec Harry, William et Kate

Le podcast a été interrompu par respect pour la reine

Il a présenté des conversations avec la joueuse de tennis vétéran Serena Williams, la pop star Mariah Carey et l’actrice et productrice Mindy Kaling.

Harry et Meghan ont signé le projet de podcast de 18 millions de livres sterling avec le géant de l’audio Spotify fin 2020.

Mais maintenant, il a été révélé qu’elle sera en pause alors qu’elle se prépare pour les funérailles de Sa Majesté dans les prochains jours.

Un message sur la page Spotify du podcast disait : “Les nouveaux épisodes d’Archetypes seront mis en pause pendant la période de deuil officiel de Sa Majesté la reine Elizabeth II.”

Cela vient comme…

Une période de “deuil royal” se poursuivra jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine le lundi 19 septembre.

Le palais de Buckingham a déclaré que le deuil royal sera observé par les membres de la famille royale, le personnel de la maison royale et les représentants de la maison royale en fonctions officielles, ainsi que les troupes engagées dans des fonctions cérémonielles.

Le deuil national, quant à lui, se poursuit jusqu’à la fin de la journée des funérailles de la reine.

Archétypes a été lancé dans le but d’enquêter sur les “étiquettes qui tentent de retenir les femmes” à travers des conversations entre Meghan et des historiens, des experts et des femmes qui ont fait l’expérience d’être cataloguées.

Jusqu’à présent, les épisodes ont présenté des titres tels que The Duality Of Diva et The Misconception Of Ambition.

Au cours du premier épisode, la duchesse révèle comment sa vie a changé lorsqu’elle a rejoint le cabinet – affirmant qu’elle avait “ressenti la négativité” d’être étiquetée “ambitieuse”.

Dans l’épisode, la Meghan déclare : “Donc, je ne me souviens pas avoir personnellement ressenti la connotation négative derrière le mot ambitieux jusqu’à ce que je commence à sortir avec mon mari actuel.

« Et euh, apparemment l’ambition est, euh… une chose terrible, terrible, pour une femme qui l’est – selon certains.

“Donc, depuis que j’ai ressenti la négativité derrière cela, il est vraiment difficile de ne pas le ressentir.

“Je ne peux pas l’ignorer non plus, dans les millions de filles et de femmes qui se font plus petites – tellement plus petites – sur une base régulière.”

Elle a également appelé les fans à partager sa devise #dontbelievethetype après avoir publié son podcast tant attendu – mais moins de 60 personnes l’ont posté en permanence sur Instagram.

Cela vient après que Harry ait rendu un hommage émouvant à sa défunte grand-mère lundi, remerciant la reine pour ses “conseils judicieux” et son “sourire contagieux”.

Dans une déclaration, il l’a également décrite comme une “boussole” à travers son engagement envers le service et le devoir.

La déclaration est intervenue deux jours après que le duc et Meghan ont rejoint samedi le nouveau prince et la princesse de Galles au château de Windsor.