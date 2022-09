NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Meghan Markle aurait annulé plusieurs engagements américains au cours des deux prochaines semaines, ce qui entrerait en conflit avec le moment probable des funérailles de la reine Elizabeth II.

La duchesse de Sussex avait prévu d’être sur “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” et d’assister à l’Assemblée générale des Nations Unies avec le prince Harry le 20 septembre, mais a annulé les deux après la mort de la reine, selon le New York Post, qui a cité des sources familiarisé avec la question.

La reine est décédée “paisiblement” à 96 ans jeudi dans sa retraite écossaise du château de Balmoral.

La duchesse aurait également prévu de retarder la sortie du quatrième épisode de son podcast Spotify populaire “Archetypes” qui devrait sortir mardi. Son dernier épisode, dans lequel elle a interviewé Mindy Kaling, est sorti mardi dernier.

“Meghan devait arriver à Fallon”, a déclaré une source au Post. “Je ne sais même pas de quoi elle allait parler, mais c’est évidemment annulé maintenant.”

Bien que la date des funérailles de la reine n’ait pas été fixée, ce sera probablement à cette époque.

Harry et Meghan étaient en Europe et au Royaume-Uni avant la mort de la reine et Harry avait prévu de prendre la parole aux WellChild Awards à Londres jeudi.

Mais lorsque la santé de sa grand-mère s’est détériorée, Harry a annulé sa comparution et s’est précipité au château de Balmoral en Écosse pendant que Meghan restait à Londres. Kate, princesse de Galles, est également restée pendant que William, le prince de Galles, s’est envolé pour Balmoral.

On ne sait pas si Meghan pourra assister aux funérailles de la reine à l’abbaye de Westminster.

L’ancienne responsable des affaires publiques britanniques, Shannon Felton Spence, a déclaré à Fox News Digital que le couple avait initialement prévu de rester au Royaume-Uni pendant une semaine seulement et que Meghan ne voudrait peut-être pas laisser ses deux jeunes enfants plus longtemps que cela.

“Harry restera probablement au Royaume-Uni jusqu’aux funérailles”, a déclaré Spence. “Je ne peux pas imaginer que Meghan ne sera pas présente, mais encore une fois d’un point de vue humain, Meghan s’attendait à laisser les enfants pendant six jours, pas des semaines, alors [it] peut-être pas possible pour elle de rester tout le temps.”

Harry et Meghan vivent dans le sud de la Californie avec leurs deux enfants Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 ans (qui porte le nom de la reine).

Le deuil royal se poursuivrait également pendant une semaine après les funérailles et comprendrait des membres de la famille royale.

Le palais de Buckingham a déclaré vendredi: “Suite au décès de Sa Majesté la reine, c’est le souhait de Sa Majesté le roi qu’une période de deuil royal soit observée à partir de maintenant jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine. La date des funérailles sera confirmée dans Le deuil royal sera observé par les membres de la famille royale, le personnel de la maison royale et les représentants de la maison royale en fonctions officielles, ainsi que les troupes engagées dans des fonctions cérémonielles.