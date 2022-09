MEGHAN Markle a annulé son apparition dans l’émission Jimmy Fallon et mettra son podcast Spotify en attente après la mort de la reine, selon des informations.

La duchesse de Sussex devait apparaître dans l’émission télévisée américaine à succès “The Tonight Show with Jimmy Fallon” le 20 septembre dans le cadre d’une visite à New York avec le prince Harry pour l’Assemblée générale des Nations Unies.

Meghan Markle a annulé son apparition dans l’émission Jimmy Fallon et suspendu son podcast, selon Page Six news Crédit : Splash

Il survient après la mort de la reine jeudi à l’âge de 96 ans Crédit : AFP

Mais des sources ont révélé au site américain Page Six qu’elle n’apparaîtrait plus dans l’émission alors qu’elle se prépare pour les funérailles de Sa Majesté dans les prochains jours.

Une source a déclaré: “Meghan devait arriver à Fallon.

“Je ne sais même pas de quoi elle allait parler, mais évidemment, c’est annulé maintenant.”

On pense également qu’elle mettra en pause son podcast Spotify “Archetypes”, un épisode devant être diffusé mardi étant reporté.

Jeudi, Harry s’est précipité pour être aux côtés de la reine après qu’il a été annoncé que le monarque, 96 ans, était étroitement surveillé par des médecins qui craignaient pour sa santé.

Harry et Meghan avaient annoncé jeudi midi, sans consulter le reste de la famille, qu’ils “voyageaient en Ecosse” ensemble.

Mais il est entendu que Harry était à Frogmore lorsque Charles lui a dit lors d’un appel téléphonique du chevet de la reine mourante de ne pas amener Meghan avec lui à Balmoral.

Une source a déclaré: “Charles a dit à Harry qu’il n’était ni juste ni approprié que Meghan soit à Balmoral à un moment aussi profondément triste.

“On lui a fait remarquer que Kate n’irait pas et que les nombres devraient vraiment être limités à la famille la plus proche. Charles a dit très, très clairement que Meghan ne serait pas la bienvenue.

Harry accepta d’y aller seul après l’intervention. En conséquence, il a dû trouver son propre avion et le retard signifiait qu’il n’arrivait à Balmoral qu’à 19 h 52 – près de 90 minutes après l’annonce au public de la mort de la reine.

En disgrâce, Harry s’est également vu refuser un siège dans l’avion de la RAF qui a emmené son frère le prince William et ses oncles le prince Edward et le prince Andrew en Écosse.

Il n’y avait que sept passagers à bord – William, Andrew, Edward et sa femme Sophie, plus trois assistants. Cela a laissé 12 sièges vides sur le jet Dassault Falcon.

Il est entendu que les membres de la famille royale avaient tous voyagé depuis leurs maisons près du château de Windsor et seraient passés près de Frogmore Cottage.

Le roi Charles III a déclaré lors de son premier discours à la nation: “J’exprime mon amour pour le prince Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger” Crédit : PA

Le podcast de Meghan Markle a suscité des tensions parmi la famille royale après avoir révélé qu’elle était heureuse de quitter le Royaume-Uni Crédit : Spotify

Le prince William était à moins d’un demi-mile à Adelaide Cottage tandis que le prince Andrew était à trois miles dans sa maison du Royal Lodge. Prince Edward et Sophie étaient à 15 minutes en voiture à Bagshot Park.

À 8 h 20 hier – un peu plus de 12 heures plus tard – il était de retour sur la route de l’aéroport d’Aberdeen pour prendre le premier vol BA vers Heathrow.

William est également retourné à Windsor séparément de Harry dans une autre démonstration du golfe entre les princes autrefois proches.

Cela vient comme une source a déclaré au Telegraph: “Je pense que la réaction générale au comportement de Harry et Meghan a été une réaction d’incrédulité, pour être honnête.”

La nuit dernière, ils étaient de nouveau dans leurs cottages voisins, mais The Sun comprend qu’il y a eu peu de communication, voire aucune, entre eux.

Mais peut-être pour tenter de désamorcer les tensions liées à l’absence de Meghan en Écosse, le roi Charles a tenu à les nommer tous les deux hier lors de son premier discours télévisé à la nation.

Le nouveau monarque a déclaré: “J’exprime mon amour pour le prince Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger.”

Hier, Harry, 37 ans, était clairement toujours en proie au chagrin lorsqu’il est revenu à Frogmore Cottage à Windsor pour retrouver Meghan.

Les photographies le montraient les yeux vitreux et la main sur la bouche alors que, comme le reste de la nation, il essayait de comprendre les événements tragiques.

Le couple devrait rester au Royaume-Uni jusqu’aux funérailles nationales du monarque, mais on ne sait pas encore si leurs enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, seront amenés en Grande-Bretagne depuis la Californie pour être avec leurs parents.

On pense que les funérailles auront lieu le 19 septembre.

Malgré les affirmations de Meghan selon lesquelles la famille royale n’a jamais voulu donner de titres à ses enfants, les enfants des Sussex deviendront désormais prince et princesse et HRH selon de nouvelles règles, établies en 1917.

L’apparition prévue de Meghan à la télévision serait survenue quelques semaines seulement après son interview explosive avec The Cut.

Dans le podcast, elle a affirmé qu’elle avait été heureuse de quitter le Royaume-Uni et qu’elle avait été comparée au combattant de la liberté Nelson Mandela.