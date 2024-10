Meghan Markle admet qu’elle n’a « jamais signé » de NDA qui l’empêche de « parler » ?

Meghan Markle vient de susciter quelques inquiétudes chez la famille royale.

Comme l’ont dit l’ancienne royale lors de son entretien avec La Coupe, En haussant les sourcils, certains critiques ont suggéré que Markle avait en fait proféré des « menaces à peine voilées » à l’encontre des monarques britanniques.

Même si l’interview elle-même a été publiée en août 2022, quelques jours avant le décès de son altesse royale, la reine Elizabeth II, on peut entendre Markle parler de sa vie en Californie après son tristement célèbre « Megxit », mentionnant qu’elle n’avait signé aucune NDA qui l’empêche de s’exprimer contre la famille royale.

Maintenant, Horaires du dimanche La rédactrice royale, Roya Nikkhah, sur True Royalty TV Le rythme royal, a disséqué les commentaires de Markle, déclarant : « Les menaces à peine voilées qui sont arrivées (le message de Meghan) La coupe interview) … Je pense qu’elle espère probablement que cela (se sentira menaçant) pour la famille royale… «

Elle a poursuivi : « Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui lèvent les yeux au ciel en disant : « Nous sommes habitués à ça maintenant »… (Mais) cette phrase : « J’ai beaucoup à dire jusqu’à ce que je ne le fasse plus » et, « Je n’ai jamais signé quoi que ce soit qui m’empêche de parler »… il y avait là une conclusion très forte.»

« Et bien sûr, le rappel qu’elle tient un journal, et [her] révélation selon laquelle « Lorsque nous sommes revenus à Windsor, à Frogmore Cottage pour le Jubilé, j’ai redécouvert mon journal que j’avais laissé là-bas » – j’ai été étonné de découvrir qu’elle avait laissé un journal très privé à Windsor, plutôt que de prendre le récupérer », a ajouté Roya.

En spéculant sur la prochaine décision de Meghan Markle, le rédacteur royal a également proposé : « Elle (Meghan Markle) a mentionné à plusieurs reprises au cours des deux dernières années qu’elle tenait un journal, et je pense qu’il y a une très forte conclusion selon laquelle Meghan pourrait écrire le sien. mémoire. »