MEGHAN Markle a été accusée de se moquer de la reine et de « montrer ce qu’elle pense vraiment » de The Firm par un expert royal.

La biographe royale Angela Levin pense que la duchesse de Sussex a utilisé une vidéo publiée pour son 40e anniversaire pour faire des coups voilés à la famille du prince Harry.

Meghan Markle a été vue en train de boire dans une tasse de thé très britannique dans la vidéo de son 40e anniversaire

Melissa McCarthy a enfilé une tenue royale saisissante pour son camée dans le clip

L’ancienne actrice a fait appel à la star de Bridesmaids, Melissa McCarthy, pour promouvoir son initiative 40×40, demandant aux A-listers de donner de leur temps pour son nouveau programme de mentorat.

Mais Levin, qui a écrit Harry: Conversations with the Prince, pense que Meghan et son amie se moquaient de la reine et des traditions britanniques dans le clip astucieux.

L’expert royal a écrit sur Twitter : « Quelqu’un d’autre pense que Meghan et son amie Melissa McCartney se moquaient de la reine dans la vidéo d’anniversaire ?

« Tous deux tenant une tasse et une soucoupe à l’ancienne comme Meg l’a utilisé dans son blog après sa première rencontre avec la reine.

« Mélissa sirotant la tasse avec un chapeau et des gants fantaisie ?

Il vient comme…

« La moquerie montre ce qu’elle pense de la famille royale.

« Elle a ce qu’elle voulait et est convaincue qu’elle peut tous nous surpasser.

« Nous devons juste attendre l’effusion de Harry dans ses mémoires. »

Dans les 30 premières secondes du clip, l’actrice Melissa affirme qu’elle travaille sur son jardin biologique avant de faire semblant de réaliser que sa caméra est allumée pour le chat vidéo.

Elle dit alors : « Attends, je reviens tout de suite. »

L’actrice américaine revient ensuite à l’écran en plaisantant « cela sera probablement mieux pour vous » – après avoir changé sa robe beige en une robe à fleurs, un fascinateur et des gants.

Le bâillon est clairement une référence au temps de Meghan au Royaume-Uni, se moquant des tenues de garden-party.

Un expert royal pense que la vidéo se moquait de la famille royale

Dans un autre coup, on voit Meghan boire dans une tasse de thé TRÈS britannique tout en grignotant du thé et des biscuits – apparemment un clin d’œil délibéré au pays d’où elle et sa famille ont fui.

Et le message d’anniversaire de Meghan pourrait être vu dans un raillerie envers la famille royale avec le message: « le cadeau le plus précieux du temps est aussi le temps passé au service ».

Les Royals sont connus pour consacrer leur vie au service.

Lors de son couronnement, la reine a déclaré : « Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. »

Et après que Meghan et Harry ont quitté le cabinet, ils ont publié une déclaration disant que « le service est universel ».

Pour célébrer son 40e tour autour du soleil, la duchesse souhaite que les gens du monde entier « aident les femmes à réintégrer le marché du travail ».

Dans un article sur son site Web Archewell, elle a écrit: « En réfléchissant à mon 40e anniversaire et aux nombreuses choses pour lesquelles je suis reconnaissante, je suis frappée que le temps fait partie de nos cadeaux les plus essentiels.

« Du temps avec nos proches, du temps à faire les choses que nous aimons, du temps passé à apprendre, à rire, à grandir et le temps sacré que nous avons sur cette terre.

« Parmi les dons de temps les plus précieux, il y a aussi le temps passé au service des autres sachant qu’il peut contribuer à un changement incroyable.

« À ce dernier point, et avec mon 40e tour autour du soleil en tête, cela m’a fait me demander : que se passerait-il si nous nous consacrions tous 40 minutes à aider quelqu’un d’autre ou à encadrer quelqu’un dans le besoin ?

« Et alors, que se passerait-il si nous demandions à nos amis de faire de même? »

Elle a ensuite poursuivi dans la vidéo : « Plus de deux millions de femmes aux États-Unis et des dizaines de millions dans le monde ont perdu leur emploi à cause de Covid.

« Je pense que si nous le faisons tous et voyons tous s’engager dans une sorte d’acte de service, nous pouvons avoir une sorte d’effet d’entraînement. »