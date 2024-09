Meghan Markle a vécu des « moments de folie » en tant que patronne, selon d’anciens employés

Meghan Markle fait face à de nouvelles accusations concernant son comportement présumé en tant que patronne.

Un nouveau rapport choc du La bête quotidienne publié mercredi, il accuse Markle, 43 ans, d’être un « démon » et d’avoir prétendument maltraité d’anciens employés.

La duchesse de Sussex a été particulièrement critiquée par une personne qui aurait travaillé pour elle et le prince Harry dans le cadre de leur service au palais.

Markle lors de son voyage en Colombie. Agence Dehoy! / MEGA

« Il y a eu des moments vraiment mauvais, très mauvais, voire même psychopathes », ont-ils déclaré au Daily Beast. « J’ai vu des gens se faire malmener en personne et au téléphone et se sentir comme de la merde. »

La source a ajouté : « C’était une période incroyablement difficile et je suis enclin à lui accorder le bénéfice du doute. Elle a elle-même dit qu’elle avait eu des pensées suicidaires à certains moments. »

Une autre source qui aurait travaillé avec Markle avant son mariage avec Harry, 40 ans, en 2018, l’a qualifiée de « narcissique ».

« J’ai toujours pensé qu’elle était une narcissique classique et le fait que son équipe dise à un magazine à quel point elle est incroyable ne fait que le confirmer dans mon esprit », ont-ils déclaré.

Markle et le prince Harry à Bogotá, en Colombie. AFP via Getty Images

« Elle est adorable quand tout va comme elle le souhaite, mais c’est un démon quand le vent tourne », a ajouté la source.

Une autre source a affirmé qu’un fleuriste avait été « crié dessus au téléphone » pendant une demi-heure parce qu’il aurait « publié un détail insignifiant en ligne à propos d’un bouquet sur lequel il travaillait pour Meghan ».

La source a déclaré : « Ils ont juré de ne plus jamais travailler avec elle, malgré le prestige que représentait sa présence parmi leurs clients. Si vous travailliez pour elle, vous étiez souvent traité comme un artisan qui pouvait être traité comme de la merde. »

Le Post a contacté le représentant de Markle pour obtenir des commentaires.

Markle à l’événement Power of Women de Variety en novembre 2023. Jordan Strauss/Invision/AP

L’article du Daily Beast survient un jour après qu’une Rapport hebdomadaire américain Markle a été présenté sous un jour beaucoup plus positif. Cet article est sorti après un article de Le Hollywood Reporter elle l’a qualifiée de « dictateur en talons hauts » qui « rabaisse » son personnel.

Ben Browning, qui a travaillé sur le documentaire Netflix de 2022 sur l’ancienne actrice et Harry, a déclaré à Us Weekly qu’il avait eu une expérience « positive et encourageante » en travaillant avec le couple.

« Nous restons tous amis. Les récits qui suggèrent le contraire sont faux », a-t-il ajouté.

Ancien chef d’état-major Catherine St-Laurent a déclaré : « Le temps passé à travailler avec le prince Harry et Meghan a été incroyablement significatif pour moi. »

Le prince Harry (à gauche) et Markle en Colombie. GTres / SplashNews.com

Ashley Hansen, l’attachée de presse mondiale des Sussex, a partagé que le couple lui avait envoyé des fleurs et des colis de soins, tandis que Markle avait contacté son mari, après que Hansen ait quitté le travail pour une intervention chirurgicale.

« Cela signifiait beaucoup pour lui et encore plus pour moi. On ne se rend pas compte à quel point ce genre de gentillesse et de considération signifie quelque chose jusqu’à ce qu’on en ait besoin », a déclaré Hansen.

Markle en Colombie. Agence Dehoy! / MEGA

Mais dans l’enquête du Hollywood Reporter, des sources ont raconté une histoire très différente sur la façon dont Markle traiterait les personnes qui travaillent sous ses ordres.

« Elle rabaisse les gens, elle ne prend pas de conseils », a affirmé une source proche du couple. « Ils sont tous les deux de mauvais décideurs, ils changent souvent d’avis. Harry est une personne très, très charmante, sans prétention, mais il est très complaisant. Et elle est tout simplement terrible. »

« Elle est absolument implacable », a affirmé une autre source. « Elle marche comme une dictatrice en talons hauts, furieuse et aboyant des ordres. Je l’ai vue réduire des hommes adultes en larmes. »

Markle dans une école de batterie des Caraïbes en Colombie. MÉGA

L’ancienne actrice de Suits et son mari ont connu un taux de rotation du personnel élevé au fil des ans. Le principal assistant et secrétaire privé de Markle est parti en 2021, et le mois dernier, le chef de cabinet du couple a démissionné après seulement trois mois de travail.

En 2018, le palais de Buckingham a enquêté sur Meghan Markle pour son traitement envers deux assistants royaux, qualifié de « comportement d’intimidation ».

Le palais n’a jamais rendu publiques ses conclusions, mais Meghan Markle a qualifié ces allégations de « campagne de diffamation calculée ».